AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündeme dair soruları yanıtladı: (3)

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, " Türkiye 'nin eksen kayması yaşadığı" yönündeki eleştirilere ilişkin, Türkiye'nin bazı grupların çıkarları etrafında belirlediği alanda duracak bir ülke olmadığını ve kendi bildiği eksende bulunduğunu söyledi.Kurtulmuş, Bosna Hersek'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Suriye 'deki rejimin, İdlib'de, Bosna Hersek'te 1990'lı yıllarda yaşananların benzerini yapmaya çalıştığını belirten Kurtulmuş, "Yani ağır bombardımanlarla gideni göndermek, kalanı öldürmek. Türkiye'nin oradaki masumları korumak için harekete geçmesi, bu planı suya düşürdü." dedi.Kurtulmuş, planın ikinci kısmının ise 4 milyon insanın yarısına yakınını sınıra sürükleyip Türkiye'de yeni bir göç dalgası oluşturmak olduğunu kaydederek, "Bunun Türkiye üzerinde yeni bir siyasal sonuç oluşturacağını biliyorlardı. Böyle bir plan olduğu çok aşikar görünüyor." diye konuştu.Türkiye'nin tüm bu planları bertaraf ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Biz şunu söylüyoruz: Suriye Suriyelilerindir. Suriye'de kim varsa hangi mezhepten, hangi meşrepten, hangi dinden, hangi diyanetten, hangi etnik kökenden, bunların hep beraber oluşturduğu bir Suriye esas alınmalıdır. Yani Kürtleriyle Araplarıyla, Türkmenleriyle, Nusayrileriyle, Sünnileriyle, Ezidileriyle, Hristiyanlarıyla, bütün farklı unsurlarıyla asırlardır bu Suriyeliler nasıl yaşıyorsa kıyamete kadar böyle yaşasınlar. Bizim derdimiz budur." ifadelerini kullandı.Kurtulmuş, krizin yoğun olduğu zamanlarda dahi "Rusya'nın Türkiye ile ipleri koparmayı göze alamayacağını" söylediklerini anımsatarak, Türkiye ile Rusya arasında son yıllarda gelişmiş çok ciddi ilişkiler ve stratejik ittifaklar olduğunu söyledi.Rusya'nın, Suriye'de rejime arka çıkmasına rağmen, kararlılığını gördüğünde Türkiye'yi kaybetmeyi göze almasının asla düşünülemeyeceğini dile getiren Kurtulmuş, "Aynı şeyi ABD için de söylüyorum. Arada ipler ne kadar gerilirse gerilsin, ABD de asla Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamaz. Zaten ne Türk-Amerikan, ne de Türk-Rus ilişkileri böyle linear bir çizgide gelişmemiştir. İnişli çıkışlıdır. Tarih boyunca böyledir." değerlendirmesinde bulundu."Türkiye'nin bir tane ekseni var o da kendi bildiği eksenidir"Kurtulmuş, "Türkiye'nin eksen kayması yaşadığına" ilişkin eleştirilere işaret ederek, şöyle konuştu:"Önceden bizde de söyleyenler oluyordu: 'Türkiye, eksen kaymasına uğradı. Türkiye'nin ekseni değişiyor.' Türkiye'nin bir tane ekseni var o da kendi bildiği eksenidir. Türkiye artık ne o paktın, ne şu grubun kendi çıkarları etrafında belirlediği alanda duracak bir ülke değildir. Türkiye'nin milli menfaatleri doğrultusunda belirlediği bir çizgisi var. Türkiye kendi eksenini tahkim etmeye çalışıyor. Daha güçlü bir Türkiye olarak bu bölgede ayakta durması lazım. Bu bölgedeki türbülans uzun süre devam edecek. Filanca grubun çevresinde duran bir peyk ülke olarak Türkiye burada varlığını sürdüremez. Güçlü, bağımsız bir ülke olarak ayakta durması lazım. Kimseyle kategorik olarak düşmanlık yapmıyoruz. Kimsenin de bize zarar vermesini müsaade etmiyoruz.""Başkalarının ne yaptığıyla ilgilenecek vaktimiz yok"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında da konuşan Kurtulmuş, Sağlık Bakanlığının konuyla ilgili çok ciddi bir süreç yürüttüğünü söyledi.Kurtulmuş, "Dünya koronavirüs ortaya çıktığında nasıl hareket edeceğini bilemezken, Türkiye Çin'de 'Koca Yusuf' operasyonu yaparak vatandaşlarını alarak Türkiye'ye getirme becerisini gösterdi. Şüphe görünen her yerde testler yapılmıştır ve bu testleri en hızlı yapan ülkeyiz." ifadelerini kullandı.TBMM Genel Kurulunda yaşanan kavgaya da değinen Kurtulmuş, "Şehitlerimizin olduğu, Türkiye'nin gerçekten zor bir süreçten geçtiği, Erdoğan-Putin görüşmesinin bir gün öncesinde o görüntüler Meclise yakışmadı. Keşke olmasaydı. Görüntülerin ortaya çıkmasının sorumlusu CHP Grup Başkanvekilidir. Söylediği her kelimesini kasten seçerek seçilmiş Cumhurbaşkanımıza karşı ağıza alınmayacak, sokakta söylenmeyecek, son derece ağır hakaretleri bilerek, kasten, taammüden seçtiği kelimelerle suç işlemiştir. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Bu seviyesiz, ahlaksız, karaktersiz bir tavırdır. Zaten gerekli soruşturma da başlatıldı. Bu mesele sadece Meclisi değil, CHP'yi ilgilendiren de bir meseledir. CHP de bu adamla ilgili soruşturma başlatmalı ve gerekli cezayı vermelidir." diye konuştu.Cumhur İttifakı'nın, genel çerçevesinde son derece dengeli ve uyumlu devam ettiğini söyleyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:"Bizim için önemli iki mesele var. Eğer biz bu alanlarda sorumluluklarımızı yerine getirirsek zaten siyasette boşluk alanı asla ortaya çıkmaz. Bunlardan birisi söylemdir. AK Parti'nin dört temel özelliği var. Yerli ve milli, demokrat, reformcu ve kapsayıcı bir parti. Türkiye'nin her kesimini içine alabilen bir parti. AK Parti bu özelliklerini, tabiri caizse cıvatalarını sıkıştırarak kuvvetlendirir, çok güçlü bir şekilde söylemini devam ettirirse, zaten söylem üstünlüğünü elinde tutacaktır. İkincisi ise eylem alanıdır. Toplumda sevilen, halkın itimat ettiği yerel aktörlerimizi çoğaltabilirsek, güçlü ve çelik gibi bir kadroyla yolumuza devam edersek siyasetin dominant unsuru olmaya AK Parti devam edecektir. Başkalarının ne yaptığıyla ilgilenecek vaktimiz yok."(Bitti)