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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

22.11.2019 21:18 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:20
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güleri ziyaret etti
ORDU - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i makamında ziyaret etti.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, çeşitli programların ve ziyaretlerin ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Kurtulmuş'u, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye başkanları ve partililer karşıladı.
Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'da çeşitli çalışmaları değerlendirip, ileriye dönük projeleri görüşeceklerini ifade etti. Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Başkan Hilmi Güler, "Ordu'muz örnek bir il olmaya yönelik olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bir dakika dahi boşumuz yok. ve yaptığımız çalışmalarla biz taklit eden değil, taklit edilen bir şehir olacağız. Aynı zamanda 21'inci yüzyılın önemli bir yerleşim merkezi olacak" ifadelerine yer verdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, uyumlu bir çalışma düzeneği içerisinde, 4 yıllık süreci en üst düzeyde geçireceklerini belirterek, "Hilmi beyin birikimi, tecrübesi, devlet adamlığı, teknik kapasitesi, idarecilik vasıfları bütün bunların hepsinin de Ordu'ya çok güzel hizmetler şeklinde yansıyacağından şüphem yoktur. Biz de bütün elimizden gelen desteği, gücü sürdüreceğiz. Burada ağız tadı içerisinde, huzur içerisinde gerçekten pozitif bir günden oluşturarak ilimizi ekonomik, sosyal, kültürel olarak nasıl daha ileriye götürebiliriz? Hep birlikte bunun müzakeresini yapacağız. Yeri gelir bu konularda tartışmalar yapacağız" şeklinde konuştu.
İlçe belediye başkanları ve partililerin de katıldığı ziyarette konuşmaların ardından Başkan Güler, Kurtulmuş'a çeşitli hediyeler takdim etti.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Ordu, Politika

Kaynak: İHA


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