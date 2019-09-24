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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Çam'dan ziyaret

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı ziyaret etti.

24.09.2019 19:44AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Çam'dan ziyaret
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı ziyaret etti.
Çam, ziyarette yaptığı konuşmada, ilçe başkanlığı döneminde başarılı bir süreç geçiren ve belediye başkanlığı döneminde de aynı şekilde mütevazılığı ve samimiyetiyle Kızılcahamamlıların sevgisini kazanan Acar'a çalışmalarında başarılar dilediğini belirtti.
Kızılcahamam'ın, Ankara'nın kaplıcalarıyla ün yapmış şirin bir ilçesi olduğunu aktaran Çam, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için de Kızılcahamam'ın ayrı bir yeri var. 4-6 Ekim'de, istişare ve değerlendirme toplantımızı yine burada gerçekleştireceğiz." dedi.
Acar da ziyaretinden ötürü Çam'a teşekkür etti.
Çam, daha sonra Kaymakam Can Aksoy'a da "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Kızılcahamam, AK Parti, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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