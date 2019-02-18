18 Şubat 2019, 19:01
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AK Parti Genel Merkezi Önünde Silah Sesleri

Ankara'da, AK Parti Genel Merkezi yakınlarına gelen Şahin C., pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Ankara'da Söğütözü Mahallesi'nde bulunan AK Parti Genel Merkezi'nin karşısında bulunan Türkiye Noterler Birliği binası önüne gelen zanlı, pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Söğütözü Mahallesi Söğütözü Caddesi'nde bulunan Türkiye Noterler Birliği binası önüne gelen Şahin C. (38), elindeki kutudan çıkardığı pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Çevrede büyük panik yaşandı.

GÖZALTINA ALINDI

Noterler Birliği binasının karşısındaki AK Parti Genel Merkezi'nde görevli polisler, müdahale ederek Şahin C.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, daha sonra gelen Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin, polise verdiği ilk ifadede, işsiz olduğunu ve dikkat çekmek istediğini söylediği öğrenildi. Polis, çevrede önlem alarak inceleme başlattı.



YORUMLAR (22)
DÜRBÜNLÜ: Herkese İYİ geceler ve İYİ uykular diliyorum.
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OBJEKTİF: PROVA HAVASI VAR BU GİRİŞİMDE .DETAYLI İNCELENMELİ DİYORUM .
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ADANA: Yeter gardaş bıktık akp ve gücük ortağı mhp den yalan yalan
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TANZİM: 2002 de şehit sayısı yok terörist bitmiş kadar etkisiz seçim yaklaşırken ora ya buraya operasyon yapıyoruz neden bi türlü bu 700 terörist yok olmuyor
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TANZİM: Madem tanka palet fabrikasını verimi artırmak için devir ediliyor o zaman o verimi biz halk olarak devlet olarak neden o verimi biz artırmayalım bir elin iş adaminami kaldık be
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