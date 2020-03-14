Menü
Haberler ›› Güncel ››AK PARTİ GENEL MERKEZİNDE koronavirüs için dezenfeksiyon yapıldı - Güncel

AK PARTİ GENEL MERKEZİNDE koronavirüs için dezenfeksiyon yapıldı

AK PARTİ GENEL MERKEZİNDE koronavirüs için dezenfeksiyon yapıldı.

14.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:27
AK PARTİ GENEL MERKEZİNDE koronavirüs için dezenfeksiyon yapıldı
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
AK PARTİ GENEL MERKEZİNDE koronavirüs için dezenfeksiyon yapıldı

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu Güncel
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu Güncel
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü Güncel
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı Güncel
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Son dakika: Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi Güncel
Son dakika: Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı Güncel
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı