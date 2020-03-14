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AK PARTİ GENEL MERKEZİNDE koronavirüs için dezenfeksiyon yapıldı-2

AK PARTİ GENEL MERKEZİNDE koronavirüs için dezenfeksiyon yapıldı-2.

14.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:45
AK PARTİ GENEL MERKEZİNDE koronavirüs için dezenfeksiyon yapıldı-2
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
AK PARTİ GENEL MERKEZİNDE koronavirüs için dezenfeksiyon yapıldı-2

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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