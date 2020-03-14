AK PARTİ GENEL MERKEZİNDE koronavirüs için dezenfeksiyon yapıldı-2
AK PARTİ GENEL MERKEZİNDE koronavirüs için dezenfeksiyon yapıldı-2.
14.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:45
AK PARTİ GENEL MERKEZİNDE koronavirüs için dezenfeksiyon yapıldı-2
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :AK PARTİ GENEL MERKEZİNDE koronavirüs için dezenfeksiyon yapıldı-2
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