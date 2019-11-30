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AK Parti Genel Merkezinin Çin' ziyaretine Çalkın'da katıldı

AK Parti Ar-Ge'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ Başkanlığı'ndaki heyet birtakım görüşmelerde bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirdi.

30.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:12AK Parti Genel Merkezinin Çin' ziyaretine Çalkın'da katıldı
AK Parti Ar-Ge'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ Başkanlığı'ndaki heyet birtakım görüşmelerde bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete 15 Temmuz'un kahramanlarından Kars İl Başkanı Adem Çalkın'da katıldı.

AK Parti'nin başarılı Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Ar-Ge'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan ile birlikte bir takım temaslarda bulunması Kars'ta da memnuniyetle karşılandı.

AK Parti Ar-Ge'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkı ve 22 kişilik heyet, Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti.

Çin Komünist Partisi'nin davetlisi olarak Çin Halk Cumhuriyetini ziyaret eden AK Parti heyeti Başkent Pekin'de siyasi, dış politika, ekonomi, ticaret, sanayi, üretim, kültür ve turizm gibi çeşitli alanlarda temaslarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Av. Hamza Dağ ve Kars il Başkanı Adem Çalkın'a eşlik eden heyet Çin Halk Cumhuriyeti ziyaretleri kapsamında Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Bşk. Yrd. Ji Bingxuan ile Türkiye ve Çin siyasi ve ekonomik ilişkileri üzerine kapsamlı istişarelerde bulundu. Ardından Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı ile bir araya gelen heyet iki ülkenin ortak çalışma alanları ve küresel sorunlar üzerine müzakerelerde bulundu.

Özellikle girdiği seçimlerden başarılı çıkan ve 15 Temmuz hain kalkışmanın püskürtülmesinde etken olan Adem Çalkın'ın 81 il başkanının içerisinde Çin'e giden 22 kişilik heyette yer alması ise dikkat çekti. - KARS

Çin Halk Cumhuriyeti, Hamza Dağ, AK Parti, Yaşam

Kaynak: İHA

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