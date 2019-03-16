AK Parti Genel Sekreteri Şahin: "Buradayız ve Ülkemizi Savunmaya Devam Edeceğiz"

Kaynak: İHA

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 104 yıl evvel dünyanın egemen güçlerinin bütün teknik imkanlarını arkalarına alarak, Türkiye'yi işgal etmek amacıyla Çanakkale'ye geldiklerini belirterek, "104 yıl önce nasıl bu toprakları savunduysak, bugün de buradayız ve ülkemizi savunmaya devam edeceğiz" dedi.Çanakkale Kültür ve Dayanışma Deneği tarafından bir alışveriş merkezinde Çanakkale Şehitleri Anma programı düzenlendi. Darüşşifa Eğitim Kurumları öğrencilerinin sergilediği konserle başlayan program, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Programda bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Darüşşifa Eğitim Kurumları öğrencilerinin verdiği konserle Çanakkale ruhunu sanatsal bir bakışla çok güzel ifade ettiklerini ve Türkiye'nin geleceğinin emin ellerde olduğu gösterdiklerini kaydetti."Eğer bugün bağımsız bir ülkenin özgür ve hür evlatları olarak yaşıyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz"Şahin, 104 yıl evvel dünyanın egemen güçlerinin bütün teknik imkanlarını arkalarına alarak, Türkiye'yi işgal etmek amacıyla Çanakkale'ye geldiklerini belirterek, "Unuttukları bir şey vardı. O da aziz milletimizin imanı, inancı, vatan sevgisi ve topraklarına olan bağlılığıydı. 7 düvel Çanakkale kapılarına dayandı. Ancak aziz milletimiz o 7 düvele Çanakkale'yi dar etti. Eğer bugün bağımsız bir ülkenin özgür ve hür evlatları olarak yaşıyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla vatan savunmasında en ön safta yer alan bu milletin evlatlarının bıraktığı emanete, hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Bugün bize düşen, Çanakkale ruhunu idrak etmek, yaşatmak, güçlü bir şekilde evlatlarımıza anlatmak ve gelecek nesiller bunu emanet etmektir. Bizi biz yapan değerler etrafında vatan sevgisi, din sevgisi, istiklal ve istikbal aşkımız etrafında kenetlenirsek, alamayacağımız hiçbir engel ve elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur." şeklinde konuştu.Yeni Zelanda'da camiye yapılan saldırıyı kanayan Şahin, büyük bir İslam ve Türk düşmanlığıyla karşı karşıya olunduğunun altını çizdi. Türk milletinin 104 yıl önce olduğu gibi bugün de topraklarını savunmak için hazır olduğunu vurgulayan Şahin, "Bundan 104 yıl önce Çanakkale kapılarına dayanan o emperyalist işgalci ruhun, bugün hala diri olduğunu görmek bizleri üzüyor. Daha dün Cuma vaktinde Yeni Zelanda'da 49 Müslüman kardeşimizin şehit eden ve onlarca kardeşimizi yaralayan bir İslam ve Türk düşmanlığıyla karşı karşıyayız. O 104 önceki işgalci ruhu yeniden hortlatmaya çalıştıklarını görüyoruz. Hedeflerine Türkiye'yi, İstanbul'u, ülkemizin Cumhurbaşkanını koyduklarını görüyoruz. 104 yıl önce nasıl bu toprakları savunduysak, bugün de buradayız ve ülkemizi savunmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.Çanakkale Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Ali Atay da, Çanakkale Savaşları'nın daha objektif şekilde anlatılarak topluma kazandırılmasını istediklerini belirtti.Programa Şahin ve Atay'ın yanı sıra eski Çevre Bakanı Ahmet Hamdi Üçpınarlar da katıldı. - ANKARA