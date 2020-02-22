AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, darbe söylentilerinin ortada dolaştığını belirterek, "Tarih tekerrür etmez, bu sefer tarih yeniden yazılır. Bir kez daha darbeye teşebbüs etmeye niyetlenenler varsa şunu çok iyi bilmeliler ki, bu sefer karakolu da mahkemeyi de göremezler. Sokakta, meydanda, oracıkta bu aziz millet onları kanlarıyla boğar." dedi.

Şahin, partisinin Çorum Merkez İlçe Başkanlığının Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kuruluş hikayesi ile iktidarları süresince yapılanları anlattı.

Suriye'nin İdlib kentinde yaşananları "insanlık dramı" olarak nitelendiren Şahin, İdlib yangın yerine dönmüşken hiç kimsenin bir şey olmamış gibi davranamayacağını vurguladı.

Şahin, "Komşumuzun evi yanarken biz yan tarafta huzurlu şekilde yaşayabilir miyiz? Komşumuzdaki yangına hem ona yardımcı olmak için hem de o yangın bizim evimize sıçramasın diye müdahale ederiz. Bu, hem insani hem ahlaki hem de İslami vazifemizdir. Bizim de yaptığımız tam olarak budur. Orada yaşanan insanlık dramına göz yummamaktır." diye konuştu.

İdlib'de yaşananların Türkiye'nin güvenliği açısından da önemli olduğunun altını çizen Şahin, sınır ötesindeki farklı coğrafyalarda Türkiye'nin güvenliği için canı pahasına mücadele eden asker ve polislere muvaffakiyet diledi.

Türkiye'nin denizden komşusu Libya'da, karadan komşusu Suriye'de yaşanan hadiselere kayıtsız kalmalarının düşünülemeyeceğini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi bizi, denizlerimizde hapsetmek istiyor. Balıkçılık ve petrol gibi imkanlardan yararlanmamamızı istiyor. Kendi kabuğuna çekilmiş bir ülke olarak büyük devlet olamayız. Onun için proaktif siyasetimizi, dış politikamızı daha da güçlendireceğiz. Böylesine hareketli bir coğrafyada kimse bizden 'bekle-gör politikası' yürütmemizi beklememeli. Enerji konusundaki dışa bağımlılığımızı azaltmak, sınırlandırmak için Doğu Akdeniz'deki bu hadiselerde aktif şekilde pozisyon almaya devam edeceğiz, Allah'ın izniyle."

Darbe söylentileri

Şahin, darbe söylentilerinin son günlerde yeniden gündemde bulunduğuna dikkati çekerek, bu söylemlerin fuzuli bir işgalden başka bir şey olmadığını söyledi.

Türk milletinin 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları, sokakları ve caddeleri doldurarak darbecilere gerekli cevabı verdiğini vurgulayan Şahin, "Kimsenin yeniden cüret edeceğine ihtimal vermemekle birlikte eğer yeniden böyle bir teşebbüste bulunurlarsa Cumhurbaşkanımızın bu çağrısının aynen geçerli olduğunu bu darbe heveslilerine hatırlatmak isterim." dedi.

"Bu sefer hiç kimse, 'Ne yapacağız, nereye gideceğiz?' demez, Cumhurbaşkanımızın halen yürürlükte olan çağrısıyla bu darbecilere gereken cevabı verir." ifadelerini kullanan Şahin, "Tarih tekerrür etmez, bu sefer tarih yeniden yazılır. Bir kez daha darbeye teşebbüs etmeye niyetlenenler varsa şunu çok iyi bilmeliler ki, bu sefer karakolu da mahkemeyi de göremezler. Sokakta, meydanda, oracıkta bu aziz millet onları kanlarıyla boğar. Onun için hiç kimse olmadık hayallere kapılmasın, artık bu sefer kapandı. Boş koşmayın, boş hayal görmeyin." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme taşıdığı "FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları"na da değinen Şahin, "CHP Genel Başkanı, bir FETÖ'nün siyasi ayağı türküsü tutturdu gidiyor. Kendince sorular soruyor, zihinleri karıştırmaya çalışıyor. Şu çarpıklığa bakar mısınız. Söylemlerini bire bir tekrarlayarak FETÖ'nün papağanlığını yapan Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi suçluyor. Recep Tayyip Erdoğan kim? 15 Temmuz gecesinde FETÖ'cülerin suikast timlerini üzerine gönderdiği siyasi bir lider. AK Parti kim? FETÖ'yü terör örgütü ilan eden bir parti." diye konuştu.

CHP'nin FETÖ ile mücadele süresince atılan adımlara itiraz ettiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Kim oturduğu koltuğu FETÖ'nün kaset tuzağına borçluysa, FETÖ'nün siyasi ayağı odur. Kim FETÖ ile mücadele için atılan her adıma itiraz ettiyse, FETÖ'nün siyasi ayağı odur. Hangi siyasi parti dershanelerin kapatılmasına engel olduysa, Anayasa Mahkemesine kim götürdüyse FETÖ'nün siyasi ayağı odur. Kim, 17-25 Aralık'tan hemen önce ABD'de FETÖ'cülerle görüştüyse, FETÖ'nün siyasi ayağı odur. Kim FETÖ'cülerin gözaltına alınmasını 'cadı avı' olarak nitelendiriyorsa, FETÖ'nün siyasi ayağı odur. FETÖ'cü darbeciler Meclis'i bombalarken, Cumhurbaşkanımızın üzerine ölüm timlerini gönderirken darbeci hainlerin tankları kimin yolunu açtıysa, kime yol verdiyse FETÖ'nün siyasi ayağı odur. İşte tüm bunlar gösteriyor ki FETÖ'nün siyasi karargahı CHP Genel Merkezi'dir. FETÖ'nün siyasi ayağının bir numaralı ismi de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur."

Kongreye AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ile MHP İl Başkanı Agah Karapıçak da katıldı.