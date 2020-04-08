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AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Diyarbakır'daki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Terör örgütü vahşi, alçak ve kalleş yüzünü korona ile mücadele ettiğimiz şu günlerde yine gösterdi.

08.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:08
AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Diyarbakır'daki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Terör örgütü vahşi, alçak ve kalleş yüzünü korona ile mücadele ettiğimiz şu günlerde yine gösterdi." ifadesini kullandı.
Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.
Fatih Şahin, "Terör örgütü vahşi, alçak ve kalleş yüzünü Korona ile mücadele ettiğimiz şu günlerde yine gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Fatih Şahin, Diyarbakır, AK Parti, Politika
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