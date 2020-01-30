Haberler » Politika » AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki Açıklaması - Haberler

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Avrupa Parlamentosunda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına ilişkin, "O milletvekili kılıklı soytarı ve bütün dünya bilmeli ki ay yıldızlı al bayrağımız ilelebet mavi gökleri süslemeye devam edecek.

30.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:22AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki Açıklaması
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Avrupa Parlamentosunda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına ilişkin, "O milletvekili kılıklı soytarı ve bütün dünya bilmeli ki ay yıldızlı al bayrağımız ilelebet mavi gökleri süslemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.
Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bir Yunan milletvekilinin AP'de şanlı Türk bayrağını yırtma cüretinde bulunduğunu belirtti.
Bunun, Batı dünyasının düçar olduğu İslam ve Türk düşmanlığının, ırkçılığın, faşizmin ve karaktersizliğin en hazin tablosu olduğunu vurgulayan Şahin, "O milletvekili kılıklı soytarı ve bütün dünya bilmeli ki dosta güven, düşmana korku veren bağımsızlığımızın sembolü olan ay yıldızlı al bayrağımız ilelebet mavi gökleri süslemeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekili, AK Parti, Politika

Kaynak: AA

Politika

Son Dakika Haberleri

17:10  Halis Bayancuk kimdir, nereli? Ebu Hanzala kaç yaşında?
16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
30.01.2020 21:16:12