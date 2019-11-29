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AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Yavaş'a "adli mercilere başvur" çağrısı

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "En baştan beri tehdit, baskı ve zorlamaya maruz kalan sosyal yardım alan hemşehrilerimizin isimlerini, kendilerine olan saygım gereği paylaşmıyorum.

29.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:38AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Yavaş'a
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "En baştan beri tehdit, baskı ve zorlamaya maruz kalan sosyal yardım alan hemşehrilerimizin isimlerini, kendilerine olan saygım gereği paylaşmıyorum. CHP'li Mansur Yavaş'ın demesiyle de paylaşacak değilim." ifadesini kullandı.
Şahin, yaptığı açıklamada "AK Parti üyesi olduğu için aldığı sosyal yardımlara göz dikilen, AK Parti'den istifaya zorlanan, CHP'li Mansur Yavaş'ın gadrine uğrayan vatandaşlarımızın anlatımları basında yer almaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Şahin, en baştan beri tehdit, baskı ve zorlamaya maruz kalan sosyal yardım alan Ankaralıların isimlerini, kendilerine olan saygısı gereği paylaşmadığını belirterek şunları kaydetti:
"CHP'li Mansur Yavaş'ın demesiyle de paylaşacak değilim. Ancak bütün isimler bizde ve fakat mahfuz. Gerçekler ayan beyan ortadayken Mansur Yavaş beni iftira ile itham ediyor. İftiranın hukukta bir karşılığı vardır. İftira bir suçtur ve cezası vardır, bir haksız fiildir ve tazminatı gerektirir. Mansur Yavaş iddiasında kararlı ve inançlı ise buyursun adli mercilere başvursun. Ben de bizde mevcut ve mahfuz olan isimleri ve bilgileri adli mercilerle paylaşayım. Mansur Yavaş'ın bu ayıp karşısında bugüne kadar kızarmayan yüzü belki böylece mahkemede kızarır. Eğer öyle değilse ben ceza çekmeye ve tazminat ödemeye razıyım."

Cumhuriyet Halk Partisi, Mansur Yavaş, Fatih Şahin, AK Parti, Politika

Kaynak: AA

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