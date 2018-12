AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

06 Aralık 2018 Perşembe 12:43



06 Aralık 2018 Perşembe 12:43

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretine ilişkin, "Ne zaman bir seçim olsa soluğu Almanya'da alan bu zat, son seyahatinde de birtakım toplantılara katılmış, birtakım kişilerle görüşmüş. Ama katıldığı toplantılara, görüştüğü kişilere baktığımızda karşımıza bambaşka bir manzara çıkıyor." dedi.Erdoğan, partisinin genel merkezinde 128'inci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında partililere hitap etti.Konuşmasına 5 Aralık Dünya Kadın Hakları gününü kutlayarak başlayan Erdoğan, ülkede kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 84'üncü yıl dönümü olan bugünlerinde kadınların mücadelelerinde yanlarında bulunduklarını bir kez daha belirtmek istediğini söyledi.Erdoğan, kadınların AK Parti dönemlerinde siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa kadar her alanda tarihi önemde kazanımlar elde ettiklerini dile getirdi.Şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun "Susadım" isimli şiirinin "Susadım, üç tane elma soydular, üç tane portakal. Nafile, Bir bardak suyun yerini tutmadı. Acıktım, kuş sütü, kuru üzüm getirdiler. Nafile, bir çimdik somunun yerini tutmadı. Seni düşündüm kadınım şükrederek, su gibi aziz olasın her daim, Ekmek gibi mübarek..." dizelerini okuyan Erdoğan, "Su gibi aziz, ekmek gibi mübarek gördüğümüz annemiz, eşimiz, kardeşimiz, evladımız olan tüm kadınlarımıza buradan selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum." diye konuştu.Erdoğan, geçen hafta oldukça uzun ve yoğun Güney Amerika ziyaret programı gerçekleştirdiklerini anımsattı.İlk olarak Arjantin'de yapılan G20 Liderler Zirvesi'ne katıldıklarını anlatan Erdoğan, bugüne kadar kurulduğundan itibaren hepsine katılmış bir lider konumunda bulunduğunu vurguladı.Oldukça kapsamlı bir gündemle toplanan G20 Liderler Zirvesi'nde pek çok konuyu ele alma fırsatını bulduklarının altını çizen Erdoğan, zirvedeki temaslarına ilişkin bilgi verdi.Erdoğan, yaptıkları basın toplantısıyla da zirve sonuçlarıyla ilgili görüşlerini uluslararası medyayla paylaştıklarını belirterek, ardından Türkiye'den "cumhurbaşkanı" düzeyinde ilk resmi ziyareti gerçekleştirmek üzere Paraguay'a geçtiklerini ve çeşitli temaslarda bulunduğunu aktardı.Daha sonra Venezuela'ya geçerek, "cumhurbaşkanı" düzeyinde ilk resmi ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Güney Amerika temaslarımızı tamamladık ve ülkemize döndük. Türkiye, AK Parti iktidarları döneminde dünyanın daha önce hiç ilgi gösterilmeyen farklı coğrafyalarına açılım politikalarını hayata geçirmiş oldu. Açılım politikalarımızdan birinin hedefi de Latin Amerika ve Karayipler bölgesidir. İçine kapalı bir ülke değil, dünyaya açık bir ülkeden bahsediyoruz.Son olarak faaliyete geçirdiğimiz Paraguay ile 16 büyükelçilik ve bir başkonsoloslukla Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde geniş bir temsilcilik ağı kurmuş bulunuyoruz. O bölgeyi de bu şekilde şimdi hareketlendiriyoruz. Bölgeyle ticaret açığımızı 9,2 milyar doların üzerine çıkartarak verdiğimiz emeklerin karşılığını almaya başladık. Sadece son iki yılda ticaret hacmimizi 2 milyar doların üzerinde artırmayı başardık. Siyasi, sosyal, kültürel her alanda ilişkilerimizi geliştirdiğimiz bu bölgenin potansiyelini gelecek hedeflerimiz bakımından hayati öneme sahip olarak görüyoruz. İnşallah tıpkı Afrika gibi Latin Amerika bölgesi de Türkiye'nin gelecekteki en önemli siyasi, ticari ve kültürel ortakları arasına girecektir.""Terör örgütlerine olan yakın ilgileriyle tanınan isimlerle görüşüyor"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini savunmak, yeni bağlantılar kurmak, var olan ilişkileri güçlendirmek, geleceğimizi inşa etmek için çalışırken, ana muhalefetin başının da boş durmadığını gördük." diyerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi."O da çalışıyor, çok gayretli ama bu zat, genellikle hep aynı ülkeye, Almanya ve Avrupa'daki birkaç ülkeye gidiyor. Ne zaman bir seçim olsa soluğu Almanya'da alan bu zat, son seyahatinde de birtakım toplantılara katılmış, birtakım kişilerle görüşmüş. Ama katıldığı toplantılara, görüştüğü kişilere baktığımızda karşımıza bambaşka bir manzara çıkıyor." ifadesini kullanan Recep Tayyip Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:"Programlarının neredeyse tamamının basına kapalı olması bu geziyi daha ilginç hale getirdi. Federal Meclis'te görüştüğü milletvekilleri, tüm siyasi hayatlarını, ekranları başında bizi izleyen milletime özellikle sesleniyorum; Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren halkıma özellikle sesleniyorum. Tüm siyasi hayatlarını Türkiye düşmanlığına adamış, ülkemize saldıran terör örgütlerine olan yakın ilgileriyle tanınan isimlerle görüşüyor. Ellerinde terör örgütlerinin paçavralarıyla, Almanya'nın Federal Meclisi'nde kürsüye çıkanlarla beraber fotoğraf karelerinin içerisinde olduğunu görüyoruz.""Alman milletvekili ile ne konuştuğunu merak ediyoruz""Kılıçdaroğlu'nun buluştuğu, birlikte poz verdiği milletvekillerinden biri de ismini ağzıma almak istemiyorum, güya ülkemiz kökenli bir Alman milletvekili, bayan." diyen Erdoğan, şunları söyledi:"Peki kimdir bu kişi? Bu kişi, PKK'yı Almanya'da terör örgütü listesinden çıkarmak için canhıraş mücadele vermesiyle tanınıyor. İsmini anarsam değer vermiş olurum, onun için almıyorum, onu siz araştıracaksınız. Kendisi PKK uzantısı tüm kuruluşların, Almanya'daki toplantılarının baş misafiri ve konuşmacısıdır. Öyle ki bu şahıs, Alman Meclisi'nde PKK'nın Suriye kolu YPG bayrağı açacak kadar fanatik bir terör örgütü yandaşıdır.Aynı kişinin bir diğer özelliği de bu ülkede ne zaman Türkiye ile ilgili bir konu gündeme gelse, hemen mikrofonlara yönelip aleyhimizde zehir zemberek açıklamalar yapmasıdır. Kılıçdaroğlu'nun işte böyle karanlık sicile sahip Alman milletvekili ile ne konuştuğunu doğrusu merak ediyoruz. Sadece bu kadar da değil. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Almanya'da buluştuğu diğer siyasetçiler olan, onların da isimlerini vermek istemiyorum, onların da sicilleri aynı. ""Açıkla Kılıçdaroğlu, niye çekiniyorsun?"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu görüştüğü kişiler üzerinden eleştirerek, şunları kaydetti:"Her ikisi de kamuoyunda terör örgütü PKK'nın en önde gelen destekçileri olarak bilinir. Kılıçdaroğlu'nun, CHP Berlin Birliği üyeleri ve Alman gazetecilerle kapalı kapılar ardında yaptığı konuşmalarda, görüşmelerde ülkemiz aleyhine neler söylediğini de az çok tahmin ediyoruz. Yine bu zatın katıldığı ve aslında medyaya açık olan paneldeki konuşması da, son anda televizyon kameraları ve gazeteciler dışarı çıkartılarak, onu da kamuoyundan gizlediler. Ee niye? Onu da açık yapsaydın, niye gizledin?Tabii bu panelde PKK sempatizanlarının yanı sıra 'FETÖ'nün Almanya'daki sözcüsü' olarak bilinen bir ismin de yer alıyor olması dikkati çekicidir. Her ne kadar medyaya kapalı olsa da Kılıçdaroğlu'nun bu panelde bir süre önce şahsımızın Almanya'ya yaptığı resmi davete olan tepkisini dile getirdiği anlaşılıyor. Açıkla Kılıçdaroğlu açıkla, çekinme, niye çekiniyorsun?"(Sürecek)