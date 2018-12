AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

06 Aralık 2018 Perşembe 13:00



06 Aralık 2018 Perşembe 13:00

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün 14 büyükşehir veya il belediye başkanımızın ismini daha açıklıyoruz. Böylece toplam 74 şehrimizin büyükşehir veya il adaylarını kamuoyumuza tanıtmış oluyoruz." dedi.Erdoğan, partisinin genel merkezinde 128'inci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında partililere hitap etti.AK Parti'nin her konuda olduğu gibi siyasetin dijital boyutunda da öncü bir konumda bulunduğunu, bunu da ispatlayacaklarını belirten Erdoğan, parti olarak teşkilatlarını sanal ortama taşıdıklarını söyledi.AK Parti'nin 1,5 milyon teşkilat mensubunun, genel merkezde oluşturulan sanal teşkilat dünyasında birbirleriyle haberleşebildiğini, veri alışverişi yapabildiğini ve ortak söylem üretebildiğini dile getiren Erdoğan, 5 milyara yakın insanın internete erişiminin bulunduğu, nüfusun yarısından fazlasını oluşturan 3,7 milyar sosyal medya kullanıcısının olduğu bir dünyada yaşadıklarını anlattı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de de aktif sosyal medya kullanıcılarının sayısının 51 milyonu bulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Böyle bir ortamda bizim kendimizi konvansiyonel propaganda yöntemleriyle sınırlamamız, AK Parti'nin o devrimci, yenilikçi lider ruhuna yakışmaz. Madem sosyal medya algıların gerçeklerin önüne geçirilebiliyor, öyleyse bizim bu mecrayı hakikatlerle donatarak, kendimizi en doğru şekilde anlatmamız gerekiyor. Bunu da yapacağız.""Facebook'taki takipçi sayımız 9 milyonu buldu"Cumhurbaşkanı Erdoğan, şahsının Twitter takipçi sayısının 13,5 milyona yaklaştığını, dünyada bu bakımdan ilk sıralarda yer aldığını ifade etti.Twitter'da yayınlanan mesajların görülme sayısının 3 milyon ile 26 milyon arasında değiştiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:"Yenikapı Meydanı'ndaki mitinglerimizde 1,5-2 milyon kişiyi bir araya getirdiğimizi düşündüğümüzde Twitter'daki her mesajımızda birkaç yeni Yenikapı Mitingi yapmış kadar olduğumuzu görüyoruz. Facebook'taki takipçi sayımız 9 milyonu buldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışında burada paylaştığımız bir resim tam 12 milyon görüntüleme sayısına ulaştı. Aynı şekilde internet kullanımı da madem böylesine yaygınlaştı, bize düşen kendimizi bu dünyada en güzel şekilde ifade etmektir." diye konuştu.Sanal dünyadaki mecraların yanında araç giydirmelerini, açık hava reklam kanallarını, gazete ve televizyon reklamlarını gürültü ve görüntü kirliliği yapmayacak imkanları kullanmaya devam edeceklerini aktaran Erdoğan, diğer partilerin de AK Parti'yi takip ederek, aynı yolda ilerleyeceklerine inandığını, böylece bu konuda giderek sık duydukları şikayetleri de tümüyle ortadan kaldıracaklarını söyledi."74 şehrimizin adaylarını kamuoyumuza tanıtmış oluyoruz"Bugüne kadar 60 büyükşehir veya il belediye başkan adaylarının ismini kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün 14 büyükşehir veya il belediye başkanımızın ismini daha açıklıyoruz. Böylece toplam 74 şehrimizin büyükşehir veya il adaylarını kamuoyumuza tanıtmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.Başkan adaylarının isimlerini harf sırasına göre okuyan Erdoğan, Ağrı Belediye Başkan adayı Savcı Sayan, Aksaray Belediye Başkan adayı Enver Dinçer, Bilecik Belediye Başkan Adayı Nihat Can, Erzincan Belediye Başkan adayı Cemalettin Başsoy, Edirne Belediye Başkan adayı Koray Uymaz, Iğdır Belediye Başkan adayı Adil Aşırım, Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen , Kars Belediye Başkan adayı Ensar Erdoğdu, Kırşehir Belediye Başkan adayı Yaşar Bahçeci, Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, Tunceli Belediye Başkan adayı Gökhan Arslan ve Zonguldak Belediye Başkan adayının ise Ömer Selim Alan'ın olduğunu açıkladı.Daha sonra isimlerini açıkladığı adayları sahneye davet eden Erdoğan, tek tek fotoğraf çektirdi.Adayları tebrik eden ve başarı dileyen Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:"İnşallah 31 Mart akşamı kendilerini belediye başkanlarımız olarak görmek istiyoruz. Şimdi kalan 7 büyükşehir ve il belediyemiz ile ilçelerimizi de önümüzdeki günlerde açıklamayı sürdüreceğiz. Şu anda ilçe belediye başkan adaylarımızın tespitiyle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Bir diğer taraftan da belde belediye başkan adaylarımızın tespitiyle ilgili çalışmalar da devam edecek. Adayları belli olan şehirlerimizde teşkilatlarımız hemen sahaya inecekler. Durmak yok yola devam. Sizlerden seçim tarihine kadar gece gündüz çalışarak, partimizi sandıktan birinci çıkartmanın yanında en yüksek oy oranına ulaştırmanızı bekliyorum."(Sürecek)