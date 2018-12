AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

09 Aralık 2018 Pazar 14:13



09 Aralık 2018 Pazar 14:13

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 2019 yılında dedikodu üretenlerin değil, hizmet üretenlerin başarılı olacağını söyledi. AK Parti Kastamonu Milletvekili Av. Metin Çelik ise, Türkiye'nin gerçeklerinden ve halktan uzak yaşadıklarından ötürü gerçekleri göremediklerini ama milletin bu gerçekleri çok iyi gördüğünü söyledi.AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı tarafından Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonunda gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, 2019 yılında dedikodu üretenlerin değil hizmet üretenlerin başarılı olacağını belirterek, "Yaklaşık 4,5 yıldır hep hizmet ürettik. Fitne fesat üretenlere cevabımız hizmet oldu. Çünkü halkımızın istediği hizmettir. Hizmet önceliğimiz oldu. Hep birlikte yaptık bu çalışmaları. Birbirimizi teşvik ederek yaptık. Birlik ve beraberliği Kastamonu'da sağladık. 2019 Mart seçimleri yaklaştı ve partimizin, üyelerimizin, il başkanlığımızın, genel merkezimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühü ile tekrar aday gösterildim. Tarlada izi olanın harmanda da gözü olur. 30 yıldır tarlada izim var. Onun için harmanda da gözüm var. Karalama siyaseti ile bir yere gelmedim. Gelmekte istemiyorum. Karalama yapanlarda, söylediklerine kendileri de inanmıyor. Millete nasıl hizmet edeceksiniz onu anlatın. Boş laflara bu milletin karnı tok. Artık hizmet devri. Artık tarlada nasıl bir izin varsa ona bakılıyor. 2014'ten bu yana binin üzerinde hizmet ürettik, sahaya koyduk, üretmeye devam ediyoruz. Yerel ile genel hizmetleri birleştirdik. Bu da Kastamonu'nun ilerlemesine büyük katkı sağladı. Çünkü bir Kastamonu'nun ihtiyaçlarını biliyoruz. Çok büyük bir ivme kazandık. Kültürel mirasına sahip çıkmayanlar veya sahip çıkanları eleştirenler bir yere gidemezler. Geçmişten aldığımız dersle, geleceğimizi yönlendireceğiz. Onun için tekniğine uygun, hukuka uygun, bilimsel çalışmalar yapıyoruz. Biz önceden gerçekleştirdiğimiz çalıştaydan çıkan sonuçlara göre çalışmalarımıza yön verdik. O çalıştayda ön plana çıkan kültürel mirastı. Onun için çalışmalarımızı kültürel miras üzerinde yoğunlaştırdık. Hiç kimse bize yanlış yaptın diyemez. Bizim gittiğimiz hedef doğrudur. Yaptıklarımızda milletin iradesi var. Mevzuat uygunluğu var. O nedenle yaptıklarımızın bilincindeyiz. Bundan sonrada istişare ederek, doğruyu yapmaya devam edeceğiz. Hizmet üretemeyince dedikodu üretenlere, halkımız izin vermeyecek. 2019'da dedikodu üreten değil, hizmet üreten başarılı olacaktır. Zamanında çöpleri bile kaldıramayanlar, sosyal projenin ne olduğunu bile bilmeyenler laf üretmeye başladılar. Her konuda belediyecilik esasına göre, başarılı bir belediyeyiz. Belediyecilik konusunda iddialıyım, kararlıyım, hizmete aşık bir insanım. Burada önemli olan birlik ve beraberliktir. Ekibinizle uyumunuz iyi olacak. Biz, hep uyumlu bir şekilde çalıştık. Çalışmalarımızda şeffaflığı ön planda tuttuk. Kararlarımızı alırken paylaştık. Biz her zaman doğruyu yapmaya karar verdik. Özellikle MHP ve AK Parti Belediye Meclis üyelerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı."Kimseyi rahatsız etmeden tevazu içerisinde seçim kampanyamızı yürüteceğiz"Kimseyi rahatsız etmeden tevazu içerisinde seçim kampanyasını yürüteceklerini belirten Tahsin Babaş, şunları söyledi: "2019 seçimleri yaklaşıyor. Seçimlerde görüntü ve ses kirliliği yapan şeylerin ortadan kaldıracağımızı Sayın Cumhurbaşkanımız deklare etti. İnsanlarımızda bunu istiyordu. İnanıyorum ki 2019 Mahalli Seçimlerinde gayet tevazu içinde kimseyi rahatsız etmeden çalışmalarımızı anlatmaya gayret göstereceğiz. Birlik ve beraberliğimizi hiçbir zaman bozmadık. 19 ilçenin hepsiyle, birbirimize yardımcı olmak zihniyetiyle çalışmalarımızı sürdürdük. Elimizden geldikçe birbirimize yardım ettik. O nedenle siyaset yaparken, sağlanan bu uyumu bozmayın. Yoksa halkın ciddi manada hizmetini engellersiniz. Halkta size gereğini yapar. Bundan sonrada proje üretmeye devam edeceğiz. İyi bir belediyecilik anlayışı içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hizmet yolundaki çalışmalarımız en iyi şekilde yapmaya gayret göstereceğiz. 2019 seçimlerinde hep birlikte zafere ulaşacağız. Birlikte başaracağız" dedi."Fitne ve fesat üretenlere meydan vermeyin"Fitne ve fesat üretenlere karşı meydan verilmemesi gerektiğine işaret eden Babaş, "Geçtiğimiz günlerde Kastamonuspor ile ilgili açıklamalarda bulundum. Hemen açıklamalarımı çarpıttılar. Halkımız Kastamonuspor ile ilgili çalışmalarımızda arkamızda daha çok dursun diye o açıklamaları yaptım. Fitne ve fesada karşı arkamızda durmaları için o sözleri söyledim. '2019 aday olacağım. Bana oy verirseniz, vermezseniz' amaçlı bu sözleri söylemedim. Bunun ayrımını yapamayanlar bile, bu konuda karalamaya başladılar. Kastamonuspor benim sevdam, takımım, memleketim. Bu konuda tavizimiz yok. Öyle bir fitne fesat uyduruluyor ki, onlara meydan vermeyin. Onun için arkamızda olun" diye konuştu."AK Parti döneminde Kastamonu'ya 10 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldı"AK Parti Kastamonu Milletvekili Av. Metin Çelik ise, AK Parti döneminde Kastamonu'ya 10 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığına işaret ederek, "Konaklara AK Parti dönemine kadar kimse destek olmadı. Hangi belediye başkanı bu sorunları kendine görev edindi acaba, Tahsin Babaş'a kadar ne yazık ki Kastamonu'nun sorunlarını kendine görev edinen olmamış. Son 1 yılda Kastamonu'daki hayvan varlığımız büyükbaşta 250 binden 300 binin üstüne çıktı. Kastamonu'da son 1 yılda 80 milyon TL'nin üzerinde çiftçimizi, hayvancılıkla uğraşan halkımızı destekledik. 80 milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptık. Sadece 3 yılda 800'ün üzerinde ki genç çiftçilerimize 30 bin TL hibe verdik. Durup dururken hayvan varlığımız artmıyor. Hayvancılık Kastamonu'da kötüye gidiyor olsa hayvan varlığımız düşmeliydi. Tam anlamıyla hayvancılıkta ciddi oranda artma var. Zaman zaman dalgalanmalar oluyor. İnşallah onları da eski hallerine döndürmek bizim vazifemizdir. Türkiye'ye saldırılar yapılıyor. Bunları da bir taraftan desteklemeye çalışıyorlar, ekonomik saldırı düzelmeyecek sandılar, düzelmeye başlayınca ekonomik yönden saldırmaya başladılar. Ekonominin düzelmesinden rahatsızlar, seçim ortamına bu şekilde gitmek istiyorlardı. İşler tersine dönünce Türkiye'nin güçlü ekonomisi, güçlü duruşu sayesinde işler değişmeye başlayınca bundan da rahatsız oldukları apaçık ortadadır. Kastamonu'ya 10 milyar TL üzerinde yatırım yapıldı. Tüneller, barajlar, yollar, köy çalışmalarımız bunları da görmüyorsunuz? Her hafta Ankara'ya gelip geçtiğin tüneli de mi görmüyorsun?" şeklinde konuştu."Millet, 31 Mart'ta yetkiyi yine AK Parti'nin Belediye Başkan adaylarına verecek"Milletin 31 Mart'ta da yine yetkiyi AK Parti'nin Belediye Başkan adaylarına vereceğini söyleyen Çelik, şunları kaydetti: "Belediye, Kastamonu adına çalışanların neler yaptıklarını çok iyi biliyorum. Milletimiz her seferinde olduğu gibi bunun karşılığını 31 Mart'ta tekrar yetkiyi AK Parti'nin belediye başkanlarına vererek takdir edeceklerdir. Ben buna gönülden inanıyorum. Millet aşkıyla yolumuza devam ederken, CHP başka kulvarlarda yoluna devam edecektir. Onlar HDP ile ittifak yaparak, Ak Parti'yi başka illerde yenilgiye uğratma peşindeler ama bunlara milletimiz müsaade etmeyecek. Kılıçdaroğlu, Almanya'ya gidiyor. PKK destekçileriyle toplantılar yapıp, poz veriyor. PKK yandaşlarıyla buluşuyor. Sanıyor ki böyle yaparak 31 Mart'ta Ak Parti'yi yenilgiye uğratacağım ama tam tersi milletimiz her şeyi görüyor. Onlara gereken cevabı 31 Mart'ta halkımız verecektir"Programda İhsangazi Belediye Başkanı Zühtü Danacı, sunum eşliğinde İhsangazi'de yapılan ve yapılmakta olan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. - KASTAMONU