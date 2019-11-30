Haberler » Politika » AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Haber

AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Kilis Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

30.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:51AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

Kilis Belediyesi Söğütlüdere Restorantta yapılan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Ak Parti ilçe başkanları ile ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kolları başkanları ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş'ın açılış konuşması yapmasından sonra Başkan Bulut. Milletvekilleri, Dülger ile Dal ve partililer konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katılanlara yemek ikram edildi. - KİLİS

Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Murat Karataş, AK Parti, Kilis, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
15:42 Levent Gök, o toplantıyı anlattı
14:52 HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Temelli, DBP Kongresi'ne katıldı
14:50 Bakan Soylu: "Orta Doğu'yu da barış coğrafyası haline getirecek Türkiye ve bu millettir"
14:46 AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
14:30 Bakan Soylu: "Yemin olsun Ortadoğu'ya barış ve huzuru getireceğiz"
13:44 Kaçak ele geçirilen ilaçlarla ilgili konuşan Prof. Dr. Gazi Yıldırım: Bizim bile dizlerimiz titriyor
12:52 Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın, bankta sızıp kaldı
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
12:00 Yasmin Erbil bacak dekolteli pozlarıyla göz kamaştırdı
18:03 Londra Köprüsü'nde bıçaklı kavga, polis saldırganı vurarak yakaladı
30.11.2019 15:50:28