30 Kasım 2018, 15:00
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AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu Kimdir?

AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu Kimdir?

AK Parti'nin 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu oldu. Peki, Giresun Belediye Başkan adayı olan Aytekin Şenlikoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Giresun oldu. Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu oldu. Peki, AK Parti Giresun Belediye Başkan adayı olan Aytekin Şenlikoğlu kimdir? Aytekin Şenlikoğlu kaç yaşındadır? Aytekin Şenlikoğlu nerelidir? Aytekin Şenlikoğlu hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

GİRESUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN AYTEKİN ŞENLİKOĞLU KİMDİR?

Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Abacıbükü İlkokulundan ardından 1990 yılında da Giresun İmam Hatip lisesinden mezun oldu. 1990 senesinde Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. 1995'te yatay geçiş yaptığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1996'da avukatlık stajını tamamladı. 1997'de serbest avukat olarak Giresun'da iş hayatına başladı. Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü'ne yazıldı.

BİRÇOK SİYASİ MEVKİDE GÖREV ALDI

2001 yılında AK Parti Giresun Kurucu İl Başkan yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı olarak görevlendirilenŞenlikoğlu, daha sonra oluşan AK Parti İl yönetiminde de İl Teşkilat Başkanı olarak görev yaptı. 2004'te İl Başkanı olarak görevlendirildi ve bu görevini 2006 yılına kadar devam ettirdi. 2006 yılının Haziran ayında Genel Başkanımızın da katıldığı kongrede görevini devretti. 2009'dan sonra İl yönetimlerinde tekrar görevlendirildi. Yerel Yönetimler Başkanlığı ve Medya Tanıtım Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2011'de milletvekili aday adayı oldu. 2013'ün Ekim ayında Giresun Merkez İlçe Başkanı olarak görevlendirilen Aytekin Şenlikoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Giresun Belediye Başkan adayı oldu.

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Aytekin Şenlikoğlu,Giresun
30 Kasım 2018 Cuma 15:00