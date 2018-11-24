24 Kasım 2018, 16:50
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AK Parti Giresun'da Belediye Başkan Adayı Olarak Aytekin Şenlioğlu'nu Belirledi

AK Parti Giresun

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde Giresun’da belediye başkan adaylığı için il başkanlığı görevini yapan Aytekin Şenlikoğlu’nun ismini açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde Giresun'da belediye başkan adaylığı için il başkanlığı görevini yapan Aytekin Şenlikoğlu'nun ismini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçimlerde belediye başkanı adaylarını Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle açıkladı.14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayının açıklandığı törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun Belediye Başkan adayı olarak Aytekin Şenlioğlu'nun ismini açıkladı. - GİRESUN Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,Giresun
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:50