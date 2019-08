AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk Açıklaması

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, fındık üreticilerine yönelik uyarılarda buldu. Öztürk, özellikle gurbetçilerin piyasayı bozmamaları adına fındığını erken pazara indirmemelerini isteyerek "piyasayı bozmayın" uyarısında bulundu.Tirebolu ilçesinde fındık hasadı için bahçeye giren Öztürk, fındık fiyatının her kesimi memnun edecek şekilde olduğunu belirterek, "Bu sene fındıkta bu tartışmalara Allah'ın izniyle son verildi, çünkü hükümetimiz, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) görev vererek herkesin memnun olacağı bir fiyat belirtti. Fındığı değerlendirirken her sene sadece fiyat yönüyle tartışıyoruz; ama işin en önemli ayağı ziraat; yani işin üretimi" dedi.Fındık müstahsilinin alacağı tavır konusunda da değerlendirmelerde bulunan Öztürk, "Her yıl özellikle gurbetçilerimiz fındık sezonunda Ağustos'un sonundan itibaren fındıkları satmak için biran evvel pazara getiriyor bu durum fiyatların düşmesine sebep oluyor. Özellikle fındık üreten illerin milletvekilleri olarak mecliste bir fındık çalışma grubu kurduk. Fındığı birkaç başlıkta değerlendirerek öncelikle fiyat dedik. İkinci aşamada tarım ve müstahsilin bilinçlendirilmesi ve hükümetin aldığı bu müdahale alım fiyatına uygun tavır takınmasıydı. Tekrar söylüyorum fındığı alelacele pazara getirip piyasayı bozmasınlar" diye konuştu."Fındığını Lisanslı depoya getirin"Giresun Ticaret Borsası Lisanslı Depoculuğun önemine ve üreticiye yönelik hizmetlerine de dikkat çeken Öztürk, "Fındığımızı Giresun'da lisanslı depoculuğa teslim ediyoruz ve ardından Ziraat Bankasından faizsiz fındığın bedelinin yüzde 70'ini kredi olarak alıyoruz 9 ay vadeli şekilde. Dolayısıyla burada büyük bir imkan var. Müstahsilimiz için buradan tüm üreticimize seslenmek istiyorum fındıklarını kurutup acele etmesinler ve fındığını Giresun Lisanslı Depoculuğa teslim edip belgelerini alsınlar" dedi. - GİRESUN