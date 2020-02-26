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AK Parti Grubundan Erdoğan'a klipli doğum günü kutlaması

AK Parti TBMM Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kliple kutladı.

26.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:04AK Parti Grubundan Erdoğan'a klipli doğum günü kutlaması

AK Parti TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kliple kutladı.

AK Parti milletvekilleri, 26 Şubat 1954'de doğan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 66'ncı doğum günü için klip hazırladı. 1 dakika 5 saniye süren klipte Erdoğan'ın çocuklarla görüntülerine yer verildi. Klip, AK Parti'nin Twitter hesabından, "Yüreğinde Türkiye sevdasıyla, bir millete umut olan liderimiz. Doğum günün kutlu olsun" mesajı ve 'İyikiDoğdunMilletinAdamı' etiketiyle paylaşıldı. Klip, TBMM'deki grup toplantısında Erdoğan'a da izletilecek.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Besti KARALAR/ANKARA,



Cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel

Kaynak: DHA

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