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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan partideki istifalara ilişkin açıklama

AK Partili Bülent Turan istifalara ilişkin Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu bir paylaşımı alıntılayarak Twitter'den açıklama yaptı. Turan açıklamasında, "Kuruluş felsefesi vs" dersen sadece "yazıklar olsun" cevabını alırsın!" dedi.

23.09.2019 19:50

AK Parti'de yaşanan istifalar siyaset gündemini hareketlendirirken, peş peşe açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden istifalara ilişkin bir açıklama geldi.

CUMHURBAŞKANLIĞI PAYLAŞIM YAPTI

Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabı üzerinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikten "Suriyeli bir çocuğun acısını, Gazzeli bir yetimin yürek sızısını; Yemen'de, Somali'de evlatlarına bir kuru ekmek dahi götüremeyen babaların hüznünü kalbimizde hissediyoruz. Türkiye, kimliğine bakmadan zalimin karşısında, mazlumun yanındadır." dediği bölüm paylaşıldı.

BÜLENT TURAN TWEETİ ALINTILADI

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tweeti alıntılayıp "İstifa edebilirsin, ikbal kavgası güdebilirsin, şahsi beklentilerim karşılanmadı diyebilirsin; ama bu konuşma dün ABD'nin merkezinde ilk günkü duruşla, heyecanla dünya medyasına yapıldı. Bu konuşmayı yapana "kuruluş felsefesi vs" dersen sadece "yazıklar olsun" cevabını alırsın!" dedi.

NE OLMUŞTU?

3 Eylül'de AK Parti MKYK toplanmış burada alınan kararla eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verilmişti.

Bu karardan bir hafta sonra da Davutoğlu, Beysukent'teki çalışma ofisinde düzenlediği basın toplantısında ekibiyle birlikte iktidar partisinden istifa ettiğini, ""AK Parti'nin tabanını kendi genel başkanını ihraç edildiğini görme üzüntüsünden kurtarmak için yıllarca alın terimizi ve fikir emeğimizi verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz." diye duyurmuştu. İstifa sırasında da Davutoğlu'nun yanında Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başcı, AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı yer almıştı. Bu istifalardan sonra çok sayıda parti yöneticisi ve eski milletvekili istifa etmişti.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan partideki istifalara ilişkin açıklama

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