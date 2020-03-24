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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesi ile ilgili olarak, "Bu hafta Meclis'e sunmayı önümüzdeki hafta da gündeme getirmeyi planlıyoruz" dedi.

24.03.2020 18:07 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:07
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesi ile ilgili olarak, "Bu hafta Meclis'e sunmayı önümüzdeki hafta da gündeme getirmeyi planlıyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, infaz kanun teklifi görüşmelerini gerçekleştirdikten sonra gazetecilerin sorularımı cevapladı. Özkan, infaz kanun teklifine ilişkin olarak, "Siyasi partilerle görüşmeleri tamamladıktan sonra teklifi en kısa surede vereceğiz. Bu hafta Meclis'e sunmayı önümüzdeki hafta da gündeme getirmeyi planlıyoruz" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Cahit Özkan, AK Parti, Politika

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