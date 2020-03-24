AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "(İnfaz düzenlemesi) Kanun teklifini bu hafta Meclis'e...
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "(İnfaz düzenlemesi) Kanun teklifini bu hafta Meclis'e sunmayı, gelecek hafta da gündeme getirmeyi planlıyoruz.
24.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:46
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "(İnfaz düzenlemesi) Kanun teklifini bu hafta Meclis'e sunmayı, gelecek hafta da gündeme getirmeyi planlıyoruz."
Kaynak: AA
Etiketler : Cahit Özkan, AK Parti, Politika