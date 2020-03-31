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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: (İnfaz düzenlemesi) "Toplum vicdanını yaralayan cinsel...

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: (İnfaz düzenlemesi) "Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar ve terör suçları kapsam dışında" AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesine ilişkin, "Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar ve terör suçları kapsam dışında" dedi.

31.03.2020 16:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:53
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: (İnfaz düzenlemesi) "Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar ve terör suçları kapsam dışında"
ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesine ilişkin, "Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar ve terör suçları kapsam dışında" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: (İnfaz düzenlemesi) ’Toplum vicdanını yaralayan cinsel...

Kaynak: İHA

Etiketler: Cahit Özkan, AK Parti, Politika

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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: (İnfaz düzenlemesi) "Toplum vicdanını yaralayan cinsel...
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Haberler ›› Politika ››AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: (İnfaz düzenlemesi) 'Toplum vicdanını yaralayan cinsel... - Haberler

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