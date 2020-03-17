AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Sağlık Bakanımız, 19 Mart Perşembe günü Meclisimizi...
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Sağlık Bakanımız, 19 Mart Perşembe günü Meclisimizi bilgilendirecek.
17.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:40
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Sağlık Bakanımız, 19 Mart Perşembe günü Meclisimizi bilgilendirecek."
Kaynak: AA
Etiketler : Cahit Özkan, AK Parti, Politika
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