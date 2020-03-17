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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Sağlık Bakanımız, 19 Mart Perşembe günü Meclisimizi...

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Sağlık Bakanımız, 19 Mart Perşembe günü Meclisimizi bilgilendirecek.

17.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:40
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan:
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Sağlık Bakanımız, 19 Mart Perşembe günü Meclisimizi bilgilendirecek."

Kaynak: AA

Etiketler : Cahit Özkan, AK Parti, Politika

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