Menü
Haberler››Güncel››AK Parti Grup Başkanvekili Köse'den Büyükşehir Belediye Meclisinin toplanması talebi - Güncel

AK Parti Grup Başkanvekili Köse'den Büyükşehir Belediye Meclisinin toplanması talebi

AK Parti Grup Başkanvekilliğine seçilen Murat köse, korona virüsle mücadele için Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin toplanması talebi ile bir dilekçe verdi.

18.03.2020 20:39 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:39
AK Parti Grup Başkanvekili Köse'den Büyükşehir Belediye Meclisinin toplanması talebi
AK Parti Grup Başkanvekilliğine seçilen Murat köse, korona virüsle mücadele için Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin toplanması talebi ile bir dilekçe verdi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele için bir adım da Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekilliğine seçilmesinin ardından Köse'nin ilk icraatı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin toplanması talebi ile ilgili bir dilekçe vermek oldu. AK Parti Grubu, Ankara'daki alınan kararları ve belediyenin yapması gerekenleri takip edecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Murat Köse, AK Parti, Ankara, Mamak, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı Güncel
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son Dakika: İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978’e yükseldi Güncel
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
Bilim insanlarına göre koronavirüs insan yapımı değil Güncel
Bilim insanlarına göre koronavirüs insan yapımı değil
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Loading