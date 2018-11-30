AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş Açıklaması

30 Kasım 2018 Cuma 13:21



30 Kasım 2018 Cuma 13:21

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 71 maddelik bir kanun teklifini Meclis'e sunduklarını, bu kanun teklifinin çeşitli alanlarda ihtiyaç duyulan düzenlemeler içerdiğini ifade etti.AK Parti Grup Başkanvekili Muş, TBMM'de yaptığı açıklamada, 71 maddelik bir kanun teklifi verdiklerini ve kanun teklifinin çeşitli alanlarda ihtiyaç duyulan düzenlemeler içerdiğini ifade etti. Muş, "İlbank yetki verilmesini teklif ediyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarına destek olunması ve finansman sağlanması konusunda İlbank'a yetki verilmesi kanun teklifimiz içerisinde bulunmaktadır. İlbank'ın gelir temin etmek amacıyla yurtdışındaki altyapı ve üst yapı, mimarlık ve müşavirlik gibi projeler yapması, bu tür projelere iştirak etmesinin önünü açacak bir yetki teklifi bulunuyor. POLSAN Emniyet Teşkilatı'nın sandığı. Buraya yeni katılacak olan polis memurlarının POLSAN katılımlarını zorunlu hale getiriyoruz. İmalat sanayi ile uğraşan ve bunların yaptığı yatırımlar, iş yerini büyütmek amacıyla yaptıkları ve 50 milyon TL'den fazla imalat yatırımları ile alakalı indirilemeyen Katma Değer Vergisinin geri iadesi ile alakalı teşvik söz konusuydu. Bu teşvik 2019'a uzatılması ve akabinde de Cumhurbaşkanı'na da beş yıl uzatması yetkisini teklif ediyoruz. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin oluşturulmasını teklif ediyoruz. Türkiye'nin karşı karşıya kalmış olduğu tehditler, gelişmeler konusunda çalışmalar yapmak, değerlendirmelerde bulunmak, Türkiye'nin kalkınması noktasında ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak gibi görevleri olacaktır. 30 Haziran 2018 tarihinden önce yapılmış 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilmiş olan ihale sözleşmeleri, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren devam ediyorsa, sözleşmelerin devri veya feshi teklifimiz söz konusudur. Bu kanun teklif maddesi kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde sözleşmesi devam eden yükleniciler yazılı başvurular, idarenin onayı halinde sözleşmeleri fesih edebilecekler veya devredebileceklerdir. Fesih veya devirden kaynaklı olarak kısıtlama veya yaptırıma tabi olmayacaklardır. Burada ortaya çıkan fesih veya devreden KDV'nin de istisna tutulacaktır" dedi.Türk Reasürans Anonim Şirketi'nin kurulmasını teklif ettiklerini belirten Muş, "Türk Reasürans Anonim Şirketi tamamı Hazine'ye ait olan reasürans ve büyük çaplı teminat verme konusunda büyük bir saçık oluşmuş, var olan açığı kapatmak üzere faaliyetlerini sürdürecektir" ifadelerini kullandı.Muş, ekonomideki değişikliklere yönelik soruya, "Teklif ülkemizin büyümesine, finansal piyasalara katkı sunacak maddeler içermektedir" şeklinde konuştu.Sözleşmelerin feshi konusunda sıkıntı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin soru üzerine Muş, "Sözleşmelerde yaptırımlar söz konusudur. Yükleniciler yaptırımla karşı karşıya kalıyorlardı. Beklenmeyen fiyat artışlarından dolayı girdi maliyetlerindeki artıştan dolayı fesih veya devirin imkanını getiriyoruz" diye konuştu. - ANKARA