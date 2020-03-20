AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "(İnfaz düzenlemesi) Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi...
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "(İnfaz düzenlemesi) Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız."
20.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:10
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "(İnfaz düzenlemesi) Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız."
Kaynak: AA
Etiketler : Politika