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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "(İnfaz düzenlemesi) Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi...

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "(İnfaz düzenlemesi) Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız."

20.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:10
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş:
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "(İnfaz düzenlemesi) Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız."

Kaynak: AA

Etiketler : Politika

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