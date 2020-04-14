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AK Parti Grup Başkanvekili Muş'tan yeni kanun teklifi ile ilgili açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilerimize nakdi ücret sağlanması konusunda düzenlememiz var. Aylık bin 177 lira olacak.

14.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:20
AK Parti Grup Başkanvekili Muş'tan yeni kanun teklifi ile ilgili açıklama
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş , "Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilerimize nakdi ücret sağlanması konusunda düzenlememiz var. Aylık bin 177 lira olacak. Kısa çalışma ödemelerine ilişkin başvuruların hızlı bir şekilde yapılabilmesi ile alakalı düzenlemelerimiz var" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, TBMM'de 15 maddelik kanun teklifi ile ilgili açıklama yaptı. Muş, kanun teklifinin korona virüsle ilgili alınan tedbirlere ilişkin olduğunu söyleyerek, "Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilerimize nakdi ücret sağlanması konusunda düzenlememiz var. Aylık bin 177 lira olacak. Kısa çalışma ödemelerine ilişkin başvuruların hızlı bir şekilde yapılabilmesi ile alakalı düzenlemelerimiz var. Her türlü iş sözleşmesinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında üç ay süreyle sonlandırılmasının önüne geçiyoruz. Yaşlılar ile engellilere yapılan yardımların üç ay süreyle gelir testinden istisna tutuyoruz" diye konuştu.

Muş, şunları kaydetti:

"Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin yıllık ilan, reklam vergilerin ile çevre temizlik vergilerinin faaliyette bulunmadıkları dönemde alınmamasını teklifi ediyoruz. Hazine ve belediye taşınmazları, Milli Parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ilişkin borçlar, KYK kredi borçları, belediye gelir tevkifatı ile sosyal sigorta prim ödemelerinin üç ay süreyle ertelenmesi ve belediyelerce toplu taşıma faaliyetlerinin üç ay süreyle desteklenebilmesine imkan sağlayan bir düzenlememiz söz konusudur. Konutlara ve faaliyetlerini durdurulan iş yerlerinin ilişkin su faturaları borçlarının belediyeler tarafından üç ay süreyle ertelenebilmesine imkan tanıyoruz. Burada yetkiyi belediye ve belediye meclislerine bırakıyoruz. Sermaye şirketlerinde 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı karının yüzde 25 ile dağıtılabilmesini teklifle öneriyoruz. Tarım Satış Kredi Kooperatiflerinin destekleme, fiyat istikrar kredi kaynaklı kredi borçlarına 2020 yılına tekabül eden taksitleri 2021 yılına ertelenmiştir. Seyahat Acenteleri Birliği'ne üye seyahat acentelerinin 2020 yılı ile alakalı ödemeleri 2021 yılına ertelenmiştir. Devlete ait Tıp ile Diş Hekimliği Fakülteleri kaynak aktarılması ile Maliye Bakanlığına yetki verilmesi söz konusudur."

Muş, sağlıkta şiddetle ilgili düzenlemeye ilişkin soru üzerine, çalışmalarının sürdüğünü ve Yüksek Öğretim Kurulu Kanunu teklifine ekleme yapılabileceğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: AK Parti, Muş, Politika
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