24.06.2019 13:29
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AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Temel amacımız, sporda şiddeti, hakareti, küfrü engellemek"

- AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklaması ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

- AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş 'un açıklaması ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sporda şiddet ve düzensizlikle etkin mücadele amacıyla yaptırımların artırılması, spor alanlarında tehdit olarak algılanabilecek tezahüratların suç sayılması, müsabaka alanlarına girişlerde biyometrik kimlik doğrulaması yapılması, TFF Süper Lig ve 1. Lig dışındaki ligler ile futbol dışındaki branşlarda da elektronik kart ve elektronik bilet uygulamasına geçilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Temel amacımız, sporda şiddeti, hakareti, küfrü engellemek, bunu minimize etmek ve sporun, ruhuna uygun şekilde izlenmesini sağlamak. Müsabakaların daha güzel bir ortamda izlenmesini temin etmek istiyoruz. Bütün milletvekillerinden kanun teklifimize destek bekliyoruz."AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Temel amacımız, sporda şiddeti, hakareti, küfrü engellemek
Kaynak: AA
TFF , şiddet , mehmet muş , ak parti , Politika

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