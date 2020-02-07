AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan deprem açıklaması

AK PARTİ Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Elazığ depremine ilişkin, "Devletin bütün alt ve üst yapısıyla saatler içinde o afet karşısında nasıl tetikte olduğunu gördük" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni (DGC) ziyaret etti. Özkan, göreve yeni seçilen DGC Başkanı Muhammet Karaçay ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi. Daha sonra basın toplantısı düzenleyen Milletvekili Özkan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özkan, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde AFAD, Kızılay ve sağlık ekiplerinin koordineli bir şekilde çalıştığını belirtti. Elazığ'da hafife alınmayacak bir deprem yaşandığına dikkat çeken Özkan, "Devletin, bütün alt ve üst yapıyla ilgili saatler içinde o afet karşısında nasıl tetikte olduğunu gördük. Biz geçmişte de depremler yaşadık. Şu an Elazığ'da yaşanan depremin bilançosuna baktığımızda hafife alınacak bir deprem değildi ancak böylesi bir afet karşısında devletimizin seferberliğini orada gördük. Bu da saatler içinde ülkenin kaynaklarının vatandaşlara nasıl ulaştığının göstergesidir" dedi.

'BU YAYGARAYI 'BİZE FIRSAT DOĞAR' ANLAYIŞIYLA KOPARIYORLAR'

Depremin hemen ardından kısa bir süre içinde vatandaşlara sağlık, çadır, yemek ve diğer ihtiyaçlarının karşılandığına dikkati çeken Özkan, bununda devletin, vergileri ve kaynakları düzgün şekilde toplamasının göstergesi olduğunu belirtti. Vergi tartışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Özkan, "Maalesef bugün bu tür yaygaraları koparanlar tek bir arzuları vardır. Vatandaşlarımız yardım etmesin, devlet vergilerini toparlayamasın böylelikle de devlet zayıflar ve zaman içerisinde de bize de bir fırsat doğar anlayışıyla bu yaygaraları kopardıklarını biliyoruz" diye konuştu.

Özkan, 2019 yılında depremlerin meydana geldiği, ev iş yeri ve ahırların yıkıldığı Acıpayam, Bozkurt ve Çardak ilçelerinde halka yönelik hizmetlerini de sürdürdüklerini kaydetti. Depremzedeler için konutların yapının sürdüğünü dile getiren Özkan, şunları söyledi:

"Acıpayam'da TOKİ üzerinden başlamış olan inşaatları depremzedelerimize tahsis ettik ve yapılan o konutlarda şu anda yüzde 90 oranında tamamlanmış vaziyette. Çardak ve Bozkurt'ta depremzedelerimize toplu konut dağıtacağız. Bu iki ilçedeki konutların çalışması yüzde 80 bitti. O konutlarda da ücretsiz dağıtım söz konusu değil. Çok düşük bedelli uzun vadeli ödeme ve sıfır faizle dağıtımı yapacağız."