AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "(İnfaz düzenlemesi) Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar,...
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "(İnfaz düzenlemesi) Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır"
31.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:12
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "(İnfaz düzenlemesi) Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır"
Kaynak: AA