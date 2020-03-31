AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "(İnfaz düzenlemesi) Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar,...
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "(İnfaz düzenlemesi) Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır" dedi.
31.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:15
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "(İnfaz düzenlemesi) Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır" dedi.
Kaynak: AA