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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu,...

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu hariç olmak üzere, diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir"

31.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:14
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan:
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu hariç olmak üzere, diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir"

Kaynak: AA

Etiketler: AK Parti, Politika
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Haberler ›› Politika ››AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: 'Terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu,... - Haberler

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