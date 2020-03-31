AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu,...
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu hariç olmak üzere, diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir"
31.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:14
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu hariç olmak üzere, diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir"
Kaynak: AA