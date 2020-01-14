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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan ve çocukları İglo evi yaptı

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, çocukları ile birlikte kardan Eskimo evi (İglo) inşa etti.

14.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:02AK Parti Grup Başkanvekili Özkan ve çocukları İglo evi yaptı
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, çocukları ile birlikte kardan Eskimo evi (İglo) inşa etti.
Özkan, kızı Zeynep Sude, oğulları Hüseyin Emir ve Emir Ziya ile birlikte Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde yaptıkları Eskimo evinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Siyasetin yoğun gündemine ufak bir kar molası verdik. Ankara Çamlıdere'de Sevgili kızım Zeynep Sude, oğullarım Hüseyin Emir ve Emir Ziya'nın yardımlarıyla Eskimo Evi (İglo) yaptık. 3 saatlik çalışma sonunda içimizi ısıtan bir anı kaldı hatıralarımızda." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Emir, Cahit Özkan, AK Parti, Politika

Kaynak: AA

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