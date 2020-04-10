Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Kadınlarla ilgili suçlar konusunda bilerek gerçeğin çarptırıldığını görüyoruz.

10.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:55
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin Açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Kadınlarla ilgili suçlar konusunda bilerek gerçeğin çarptırıldığını görüyoruz. Neyin suç, neyin ceza olduğuna mahkeme kurarak Mecliste karar vermiyoruz" dedi.

Zengin, AK Parti Grubu'nda açıklama yaptı. Zengin, en zor kanun görüşmelerinin yapıldığını belirterek, "İnfaz kanunu zor bir kanun. Mağdurlar var toplumda etkisi var. İnce çizgi üzerinde yürüyoruz, zor süreç. HDP yoklama talepleri var. Milletvekilleri ve sizlerin sağlığını korumak önemli. 6 bin maske tüketmiş milletvekilleri. Kalabalık oluyoruz nefes almak, maskelerle konuşmak çok zor. Bu şartlara uygun bir performans, anlayış bekliyoruz. Yaşlı, sokağa çıkması uygun olmayan yüze yakın milletvekili var, tedavi görenler var, milletvekillerimizden anlayış bekliyoruz. Danışma Kurulu'nda teklifte bulunduk. Cumartesi, Pazar, Pazartesi çalışmaya devam edeceğiz. Ara vermeyeceğiz. Bir taraftan özellikle HDP grubunda kanun çıkmasın diye bir uğraş görüyoruz. Mümkün olduğunca kısa sürede çıkması için biz hafta sonu çalışmaya karara verdik" ifadelerini kullandı.

İnfaz kanun teklifine ilişkin olarak kamuoyuna yanlış anlatıldığını söyleyen Zengin, "Kadınlarla ilgili suçlar konusunda bilerek gerçeğin çarptırıldığını görüyoruz. Neyin suç, neyin ceza olduğuna mahkeme kurarak Mecliste karar vermiyoruz. Suç da ceza da yerindedir. Bazı suçlarda infazı azaltıyoruz. Toplum vicdanını yaralayan bir suçla alakalı indirim getirmiyoruz. İnsanların kalben müsterih olmasını istiyorum. Kadınlar rahat olsun. Kadınların hakkı, hukuku bize emanet, onları rahatsız edecek bir şey buradan çıkmaz" dedi.

Zengin, sağlık çalışanlarına şiddet kanununu da kendilerinin çıkartacağını kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Özlem Zengin, AK Parti, Politika
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
İstanbul’da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı Haberler
İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Virüsün sıçramadığı nadir ülkelerdendi, ilk vaka haberi geldi Haberler
Virüsün sıçramadığı nadir ülkelerdendi, ilk vaka haberi geldi
Haberler ›› Politika ››AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin Açıklaması - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

16:14: Samsun'da korona yasaklarına uymayanlara 34 bin 888 TL idari para cezası - Haberler 16:13: Kıbrıs'taki BM Barış Gücü askerinde koronavirüs tespit edildi - Haberler 16:13: Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler 16:13: Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 496 ölüm - Haberler 16:11: Çiftelerlerde Korona tedbirleri arttırıldı - Haberler 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun 14:40: Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz - Haberler