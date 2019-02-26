AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin Lapseki Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi.Partisinin Lapseki Gençlik Kolları üyeleriyle ilçe seçim bürosunda sohbet eden Turan, AK Parti'nin bir felsefesinin "tek bayrak, tek millet" olduğunu vurguladı.Yerel seçim sürecinde MHP ile Cumhur İttifakı'na devam ettiklerini belirten Turan, "Ama bunların hepsini bir yere bırakın biz Lapseki'de yaşıyoruz ve Lapseki'nin iki tane adayı var öne çıkan biri Eyüp Yılmaz. Tanıdığınız bildiğiniz birisi diğeri kim? İki dönem başkanlık yapmış, iki dönem dile kolay ve bu süreçte ne yaptığını sorun büyüklerinize, anne ve babalarınıza; ortada neredeyse bir sıfır var. O yüzden diyorum ki burada yaşayan insanlar olarak hizmet açısından yarına bir gün yolundan, suyundan iş imkanından baktığımızda diğer meseleye kadar hepsiyle ilgili kim daha çok iş yapar soracaksınız. Adam iki dönem yapmış bu işi ortada bir şey yok ama diğeri sadece bir dönem yapmış yolunu, suyunu, doğal gazını, kanalizasyonunu, sahilleri düzenlemiş. Yani bir sürü iş yapmış." dedi.İlçede yaşayan gençlerin hesap sorma hakkı olduğunu söyleyen Bülent Turan, şöyle devam etti:"Sizin şöyle bir hakkınız var; ya sen iki dönem hiçbir şey yapmamışsın çekil kardeşim ama yeni olan adam bu işi yapmış devam etsin ki projeler bitsin deme hakkımız var. O yüzden siyasi kavgayı bir tarafa bırakın, ideolojik yaklaşımı bir tarafa bırakın. Beş sene iktidarla orantılı yerel yönetimler biz Ankara'da bu işleri yapacağız bizimle uyumlu olun. Bizimle daha sık görüşen, daha sık iş yapan, hizmetleri takip eden insanların olması daha kıymetli. O yüzden Lapseki'de 260 yeni oy kullanacak genç varsa hepsinin önce kendisi için AK Parti'ye oy vermesi lazım. Hepsinin kendi önündeki 5 sene için, daha iyi yol yapmak, daha iyi su, doğal gaz, daha iyi park, yeşil alan, daha iyi yaşanabilir bir Lapseki için iyi düşünmesi lazım. Yoksa diğer arkadaşımız 10 yıl belediye başkanlığı yapmış bunları niye yapmamış yapsaymış niye yapmamış bugüne kadar."Bülent Turan, eski belediye başkanının görevde olduğu yılları hatırladığını dile getirdi.O dönemde denize sadece bir deniz kızı heykeli konulduğunu, o heykelden başka bir çalışmanın akılda kalmadığını kaydeden Turan, şöyle konuştu:"Bırakın partiyi, ideolojiyi Lapseki'de kim daha çok iş yapar, ona oy vermemiz lazım. İkincisi, AK Parti iktidarda sevsek de sevmesek de farz edelim 5 sene iktidarda Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı, bizler milletvekiliyiz, biz 5 sene buradayız diyoruz ki bize uyumlu bir ekip verin ki Ankara-Çanakkale, Ankara-Lapseki dengesini iyi oturtalım, beraber hizmet alalım istiyoruz. 5 yıl önce doğal gaz gelecek dedik güldüler inanmadılar bugün doğal gazımız var abone sayısı bini geçmiş. Çok kıymetli bir iş bu, daha temiz hava demek, daha çok sıcak su demek vesaire. Aynı şekilde yollarla ilgili ve bunun yanında köy yolları, altyapıyla ilgili, sahildeki kafelerle ilgili birçok konuda 5 yılda büyük değişim oldu. İstiyoruz ki yeni dönemde de iş kısımlara daha fazla iş yapalım ama aynı motivasyon aynı başkan devam etmesi lazım. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 21 ile gitmiş ve 21 ilde miting yapmış. Aynı şekilde yardımcıları, grup başkanvekilleri, bakanları hepsi peki muhalefetin tek bir mitingi var mı? Adam daha başlamadı, aday kim olsun kavgası, istifa etmedin kavgası Brezilya dizilerine döndü iyice. Allah çalışana verir, üretene verir. Siz gecenin 02.00'sinde burada toplantı yapıyorsunuz, onlar uyuyorlar. Çalışan mı kazanır uyuyan mı?"