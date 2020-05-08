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AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü açıklaması Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'yle ilgili olarak, "Adım adım muhteşem projemiz tamamlanıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü açıklaması Açıklaması
08.05.2020 13:46 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:04
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'yle ilgili olarak, "Adım adım muhteşem projemiz tamamlanıyor." ifadesini kullandı.
Turan, yaptığı açıklamada, simgelerin köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Köprü çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Turan, şu anda köprü ayaklarında otuzuncu blokun yerine yerleştirilerek 294 metre yüksekliğe ulaşıldığını anlattı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine rağmen tüm tedbirlerin alınarak köprü çalışmalarına devam edildiğini anımsatan Turan, şunları kaydetti:
"Toplamda 318 metre yani 3. ayın 18'ini simgeleyen köprü ayaklarının tamamlanmasına az kaldı. Bu uzunluk, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek. Ülkemizin vizyon projeleri arasında yer alan köprümüzün tamamlanmasıyla şehrimiz başta ulaşımda, lojistik taşımacılıkta olmak üzere tarımda, turizmde önemli cazibe merkezi haline gelecek. Adım adım muhteşem projemiz tamamlanıyor."

Kaynak: AA

Etiketler: 1915 Çanakkale Köprüsü, Bülent Turan, Çanakkale, AK Parti, Politika, Haber

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