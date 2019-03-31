AK Parti Grup Başkanvekili Turan:  Milletimizin Tercihine Hep Beraber Saygı Duyacağız

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ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde oyunu kullanan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Bundan sonra söz de karar da milletimizin. Milletimiz ne derse başımızın tacı. Milletin lafının üstüne asla laf söylemeyeceğiz. Milletimizin tercihine hep beraber saygı duyacağız" dedi.AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Belediye Başkan adayı Ayhan Gider, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan oyunu, babası Sadettin Turan, annesi Sebahat Turan, eşi Kevser Turan ve oğulları Ömer, Kerem ve Ali Asaf Turan ile Lapseki Hüseyin Akif Terzioğlu Anadolu Lisesi'ndeki 1001 nolu sandıkta kullandı.'MİLLETİMİZİN TERCİHİNE HEP BERABER SAYGI DUYACAĞIZ'Türkiye tarihinin en kıymetli seçimlerinden birini bugün geride bıraktıklarını belirten AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Bundan sonra söz de karar da milletimizin. Milletimiz ne derse başımızın tacı. Milletin lafının üstüne asla laf söylemeyeceğiz. Milletimizin tercihine hep beraber saygı duyacağız. Akşam saat 17.00'den sonra sandıklar açıklandığında hangi partiye ne oranda milletimiz destek vermişse, bunu kabullenmek bizim başımızın tacı ve görevimiz. Bugün 50 milyondan fazla seçmen oy kullandı. Çanakkale'mizde 410 bin civarında seçmen oy kullandı. Yine Türkiye'mizde de 1 milyon 100 binden fazla yeni seçmenimiz, yani genç seçmenimiz oyunu kullanıyor. Dolayısıyla büyük bir sayı. Avrupa'nın bir çok ülkesinden daha fazla seçmeni olan bir ülkeyiz. Demokratik katılımın çok üzerinde oranlarda bugün katılım olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Her ne kadar akşam belli olacaksa da bugün gördüğümüz, sandıklardan aldığımız bilgilerde çok önemli oranda katılım olduğunu görüyorum. Tüm vatandaşlarımıza sandığa gitmelerini tavsiye ediyorum. Sandığa davet ediyorum. Milli egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğunun bilincindeyiz. Bu egemenliğin de yansıması, uygulaması sandık eliyle oluyor" dedi.Cumhur İttifakı'nın AK Partili Belediye Başkan adayı Ayhan Gider ise oyunu, İbni Sina Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 1144 nolu sandıkta babası Mustafa Gider, annesi Mediha Gider, eşi Ayşe Gider, oğulları Mustafa Gider ve Ömer Faruk Gider ile kullandı. Ayhan Gider, seçimin Çanakkale'ye yakışır bir şekilde geçtiğini belirterek, "Kızmadık, kızdırtmadık. Projelerimizi tartıştık. Vatandaşlarıma anlattık ve desteklerini istedik. Eğer bugün vatandaşlarımız bir görev verirse, yarın yeni bir güne uyanacağız. Yeni işler yapacağız" dedi.- Çanakkale