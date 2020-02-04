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AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Yenice'de fabrika açılışına katıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki bir süt ürünleri fabrikasının açılış törenine katıldı.

04.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:26AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Yenice'de fabrika açılışına katıldı
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'nin ilçesindeki bir süt ürünleri fabrikasının açılış törenine katıldı.
Törende konuşan Turan, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) destekleriyle kurulan tesiste günlük 100 ton civarında süt işlendiğini söyledi.
Fabrikanın son teknolojiyle oluşturulduğunu belirten Turan, "AB standartlarında her türlü çalışmanın yapıldığı bir fabrikadan bahsediyorum. Sütün tüm çevre köylerden üreticilerden toplanıp adeta hiçbir insanın sütü görmeden bütün süreçlerin bitirilip peynir haline geldiği, en son teknolojinin kullanıldığı bir fabrikadan bahsediyorum. Bu güzel fabrikanın ilçeye ve yatırımcılara hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Törende, Yenice Kaymakamı Ahmet Başer, Belediye Başkanı Veysel Acar, belde belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları ile çok sayıda davetli hazır bulundu.

Çanakkale, AK Parti, Yenice, Güncel

Kaynak: AA

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