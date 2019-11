AK Parti Grup Başkanvekili Zengin'den CHP'li Özkoç'un ifadeleriyle ilgili açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un ifadelerine ilişkin, "Bir de başında 'ulan' varmış. Ben maalesef o telaş içinde kaçırmışım. O ifade ile ilgili dava açabilirim. Çünkü genel kurulda onunla ilgili bir özür olmadı. Ben onu yazılı olanları okuduktan sonra gördüm. O ifade ile ilgili yasal yollara başvurabilirim." dedi.

Zengin, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tokat Şubesi tarafından 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen gazeteci- yazar Sibel Eraslan'ın konuşmacı olduğu "Ailede Huzur ve Kadın" konferansına katıldı.

Konferans öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Zengin, TBMM Genel Kurulu'nda, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un ifadeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Çok gergin bir hafta geçirdiklerini ifade eden Zengin, şunları kaydetti:

"Genel kurulda, bütün Türkiye kamuoyu şahit oldu. Bundan tam 20 yıl önce yaşanan bir olayın tekrarını biz genel kurulda yaşadık. Onların grup başkanvekili bir özür diledi ama, o özrün dilenmesi biraz zaruriydi. Çünkü özür dilemeseydi ceza alacaktı. ve genel kurul devam edemeyecekti. O genel kurulun akışı için gerekiyordu. Fakat tüm bunlara rağmen ben orada bir konuşma yaptım. CHP zihniyeti dediğimiz o yaklaşımın, o duruşun refleks olarak tezahürünü genel kurulda yaşamış olduk."

"En azından bu cümlenin bizdeki karşılığını nasıl bir tahribat oluşturduğunu öğrenmeliler, diye düşünüyorum" diyen Zengin, şöyle devam etti:

"Genel başkanları başörtülülerle alakalı olumlu cümle söylerken bir taraftan bakıyorsunuz, kendi genel başkanlarını çok iyi dinlemeleri lazım. Bizi anlama zorluğu çekiyorlar. Onu fark ediyorum. Bir de başında 'ulan' varmış. Ben maalesef o telaş içinde kaçırmışım. O ifade ile ilgili dava açabilirim. Çünkü genel kurulda onunla ilgili bir özür olmadı. Ben onu yazılı olanları okuduktan sonra gördüm. O ifade ile ilgili yasal yollara başvurabilirim. Bizim genel kurulda beklediğimiz her zaman kendimizi ifade ederken belli bir edep içinde muhatabımızın şahsına değil, fikirlerine bizim için cevap vermek anlamlı"

Zengin, gazeteci Ertuğrul Özkök'ün yazısına ilişkin ise çok talihsiz bir açıklama olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Özkök'ün yazısını okudum. Hiç okumadan yazıyorlar. Doğum tarihim yanlış Bülent Ecevit ile ilgili verdiği bilgiler yanlış. Tarihi gerçeklikleri atlayarak yazıyorlar. Biz Kıbrıs Harekatı'nda Bülent Ecevit'e, Erbakan'a onlardan daha fazla saygı duyarız. Fakat Merve Kavakçı'ya yapılanları gerçeğini ortadan kaldırmıyor. İnsansanız hata da yaparsınız. Doğru da yaparsınız ama siyasetçi iseniz hayatta yaptığınız her şeyin bir anlamı var. Bunlar toplumsal hafızalardan silinmiyor. Grup başkanvekilin de bana söylemiş olduğu 'bu kadına haddini bildirin' ifadesi 20 yıl sonrası hatta bizim bile unuttuğumuz her şeyi tekrar hatırlattı. O sebeple Özkök'ün yazısını çok talihsiz buldum. Kendisinden hiç akıl alacak değilim. Herkesin konuşurken dönüp kendine bakması lazım."

Kaynak: AA