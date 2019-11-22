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AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, 'ulan' kelimesini yargıya taşımaya hazırlanıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a 'ulan' sözüyle ilgili dava açabileceğini söyledi.

22.11.2019 18:18 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:23AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, 'ulan' kelimesini yargıya taşımaya hazırlanıyor
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a 'ulan' sözüyle ilgili dava açabileceğini söyledi.

Tokat'ta, 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda düzenlenen 'Ailede Huzur ve Kadın" paneli AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in katılımı ile yapıldı. Konferans öncesinde Zengin, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un TBMM Genel Gurulu'nda söylediği, "Bu kadına haddini bildirin" sözleriyle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bundan tam 20 yıl önce yaşanan bir olayın tekrarını Genel Kurulda yaşadıklarını ifade eden Zengin, "Onların Gurup Başkabvekili bir özür diledi ama, o özrün dilenmesi biraz zaruriyettendi. Çünkü özür dilemeseydi ceza alacaktı. ve Genel Kurul devam edemeyecekti. O Genel Gurulun akışı için gerekiyordu. Fakat tüm bunlara rağmen ben orada bir konuşma yaptım ve devamında da bizim konuyu konuşmayı devam edeceğiz. Çünkü bizim söylediğimiz pek çok teyidi oldu. CHP zihniyeti dediğimiz o yaklaşımın, o duruşun refleks olarak tezahürünü Genel Kurulda yaşamış olduk" dedi.

Zengin, 'ulan' ifadesiyle ilgili dava açabileceğini ifade ederek, "Genel Başkanları başörtülülerle alakalı olumlu cümle söylerken bir taraftan bakıyorsunuz, kendi genel başkanlarını çok iyi dinlemeleri lazım. En azından. Bizi anlama zorluğu çekiyorlar. Onu fark ediyorum. Birde başında 'ulan' varmış. Ben maalesef o telaş içinde kaçırmışım. O ifade ile ilgili dava açabilirim. Çünkü Genel Kurulda onunla ilgili bir özür olmadı. Ben onu yazılı olanları okuduktan sonra gördüm. O ifade ile ilgili yasal yollara başvurabilirim. Bizim Genel Kurulda beklediğimiz her zaman kendimizi ifade ederken belli bir edep içerisinde muhatabımızın şahsına değil, fikirlerine bizim için cevap vermek anlamlı" diye konuştu. - TOKAT

Cumhuriyet Halk Partisi, Özlem Zengin, Engin Özkoç, AK Parti, Politika

Kaynak: İHA

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