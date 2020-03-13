AK Parti Güce İlçe Başkanlığına Sami Kaya, yeniden seçildi
AK Parti Güce İlçe Başkanlığına mevcut başkan Sami Kaya, yeniden seçildi.
13.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:34
AK Parti Güce İlçe Başkanlığına mevcut başkan Sami Kaya, yeniden seçildi.
AK Parti Güce İlçe Teşkilatı 7. Olağan Kongresi, Güce Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Tek listeyle gidilen seçimde 400 üyeden 246'sı oy kullandı. Oyların tamamını alan Sami Kaya, tekrar başkan seçildi.
Kongreye, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, AK Parti Artvin Milletvekili Ertunç Erkan Balta, AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı ve diğer ilgililer katıldı.
AK Parti Güce İlçe Teşkilatı 7. Olağan Kongresi, Güce Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Tek listeyle gidilen seçimde 400 üyeden 246'sı oy kullandı. Oyların tamamını alan Sami Kaya, tekrar başkan seçildi.
Kongreye, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, AK Parti Artvin Milletvekili Ertunç Erkan Balta, AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı ve diğer ilgililer katıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Milletvekili, AK Parti, Giresun, Güce, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Güncel
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Güncel
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi
Güncel
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Güncel
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı