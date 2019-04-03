AK Parti Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, Görevine Dualarla Başladı

Kaynak: İHA

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde AK Parti'den Gülşehir Belediye Başkanı seçilen Fatih Çiftçi, ilçe seçim kurulundan mazbatasını almasının ardından görevine başladı.31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde AK Parti'den Gülşehir Belediye Başkanı seçilen Fatih Çiftçi bugün düzenlenen törenle mazbatasını alarak görevine başladı. Mazbatasını almasının ardından Gülşehir Belediyesi'nde dualarla karşılanan Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, sadece bize oy verenlerin değil tüm Gülşehir'i kucaklayarak, gönüllere dokunarak hizmetler yapacağız dedi. Çiftçi, "İnşallah bizde bundan sonrasında sadece bize oy veren seçmenin değil tüm Gülşehir'in kucaklayarak gönüllerine dokunarak güzel hizmetler yapmayı düşünüyoruz. Arzumuz, isteğimiz budur. Partimizden aldığımız örf, adet, gelenek budur. İnşallah tüm Gülşehir'e, Gülşehirli hemşehrilerimizi kucaklayarak güzel hizmetler vermeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Bugün itibarıyla ya Allah bismillah dedik. İnşallah bu sevgimiz, coşkumuz, muhabbetimiz insanlara yapacağımız milletvekillerimizi desteği ile yapacağımız hizmetlerle devam edecek. Durmak yok yola devam diyoruz" dedi.AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe'de açıklamasında, "Şükürler olsun ki Allah çalışanın emeğinin karşılığını fazlasıyla veriyor. Bugün Fatih kardeşim bir yola çıktı. Önce Allah'ın sonra sizlerin desteği sayesinde bugün hak ettiği makama elimizle getirip koyduk. Bundan sonra inşallah siz görevinizi yaptınız bundan sonraki görev Mustafa vekil ve benim üzerime düşüyor. Allah ömür verdiği sürece sonuna kadar Fatih kardeşimizin arkasında olacağımızı seçim öncesinde söylediğimiz gibi seçim sonrasında da aynı ifadeleri kullanıyoruz" diye konuştu.AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz de açıklamasında, "Bugünleri gösteren Rabbime binlerce şükürler olsun. Gerçekten Fatih kardeşim duruşuyla, misyonuyla, çalışkanlığıyla, üretkenliği ile Gülşehir kazanacak. Bundan hiç şüphemiz yok. Tabi Gülşehir'in coşkusu, Gülşehir'in heyecanı Pazar'ın gelişini Cumartesi göstermişti aslında. Gülşehirli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Gülşehir'in bu sevgisini hakkını bizde vereceğiz" şeklinde konuştu.AK Parti Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi'nin mazbata törenine, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, AK Parti Gülşehir İlçe Başkanı Erkan Çiftçi ve çok sayıda Gülşehirli katıldı. - NEVŞEHİR