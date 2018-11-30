30 Kasım 2018, 15:34
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AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen Kimdir?

AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen Kimdir?

AK Parti'nin 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen oldu. Peki, Gümüşhane Belediye Başkan adayı olan Ercan Çimen kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Gümüşhane oldu. Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen oldu. Peki, AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı olan Ercan Çimen kimdir? Ercan Çimen kaç yaşındadır? Ercan Çimen nerelidir? Ercan Çimen hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN ERCAN ÇİMEN KİMDİR?

Ercan Çimen, 1966 yılında Gümüşhane'de dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini de Gümüşhane'de tamamladıktan sonra "Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi" "İktisat" bölümünden mezun oldu. Mezun olmasının ardınadan aile şirketi olan Çimenler Grup'ta yönetim kurulu üyesi olarak ticari hayatına başladı. Çimen, kurumsallaşmanın sağlanmasında önemli adımlar attı.Çimenler Grup yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten Çimen, Grup bünyesindeki Çimenler Otel, Çimenler Kuyumculuk, Çimenler Otomotiv, Harşit Tur, Balyemez Konağı ve Ataç Konağı ile hizmet vermektedir.

3 NESİLDİR TİCARETLE UĞRAŞIYORLAR

Ailesi üç kuşaktır ticaretle uğraşan Ercan Çimen, hem Gümüşhane'de hem de ülke genelinde gerçekleştirdiği yatırımlarla 500'den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır. Bunlara ek olarak Çimen, çeşitli Meslek ve Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif olarak faaliyetlerde bulundu. Ercan Çimen, ayrıca Gümüşhanespor, Gümüşhane Hizmet Vakfı, İş Adamları derneği gibi çeşitli oluşumlarda başkan ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

SİYASİ HAYATINA DOĞRU YOL İLE BAŞLADI

Siyasi hayatına Doğru Yol Partisi'nden Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği ile adım atan Çimen, 2009 yerel seçimlerinde AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı olarak seçimlere girdi fakat başarılı olamadı. Çimen, 15 Şubat 2011 tarihinde AK Parti Gümüşhane İl Başkanı oldu.

EVLİ ve 3 ÇOCUK BABASI

İl başkanlığı süresince, il tarihinde ilk kez her hafta düzenli olmak üzere, 'AK Parti Halk Günleri' toplantıları düzenledi. Şehir için tüm sivil toplum kuruluşlarını bir araya toplayarak 'Ortak Akıl' toplantıları yaptı. AK Parti Gümüşhane İl Başkanı olarak hizmetlerine devam eden Ercan Çimen, evli ve iki çocuk babasıdır. Ercan Çimen, 31 Mart 2019'da gerçekleşecek olan yerel seçimlerde AKP Gümüşhane Belediye Başkan adayı oldu.

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30 Kasım 2018 Cuma 15:34