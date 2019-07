AK Parti Hadim İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

AK Parti Hadim İlçe Başkanlığı 72. İlçe Danışma Meclisi toplantısını yaptı.Hadim Belediye Otelinde yapılan toplantıya, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, AK Parti İlçe Başkanı Saffet Duran, AK Parti Konya İl Başkan yardımcıları Ali Dığrak ve Lokman Özturhan, il yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.Toplantıda konuşan Konya Milletvekili Tahir Akyürek, ülke olarak son yıllarda çok önemli süreçlerin yaşandığını söyledi.Tüm zorlukların üstesinden gelindiğini anlatan Akyürek, şunları kaydetti:"Zorlukların üstesinden gelirken en büyük güvencemiz milletimiz oldu. Cumhurbaşkanımızın arkasında milletimiz büyük bir destekle durdu, yeni 5 yıllık hizmet dönemi yeni bir yükseliş döneminin kapısını açmış oldu. Bu kapsamda teşkilatımızın her kademesindeki dava arkadaşlarımıza, milletimize teşekkür etmek boynumuzun borcu. Milletimiz her zaman davamıza destek vererek bir misyona sahip çıktı. Bu misyon Türk-İslam medeniyetinin yeniden canlanması ve büyük Türkiye yürüyüşünün misyonuydu. Bu yüzden milletimize her zaman şükran borçluyuz. Önemli olan iyi niyet ve samimiyetle çalışmak. Samimiyetle çalışıldığında Allah'ın izniyle çok daha farklı hedeflere ulaşma şansımız oluyor. Samimiyeti ve ihlası asla kaybetmemeliyiz."Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu ise belediyecilik anlayışını ilçede en güzel şekilde yaşattıklarını ifade ederek, "Devletimiz çok kritik süreçlerden geçiyor. Buna rağmen yatırımlar ve hizmet noktasında her hangi bir duraksama yok. Bizler her zaman devletimizin yanındayız." dedi.AK Parti Hadim İlçe Başkanı Saffet Duran da toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, teşkilat çalışmaları hakkında bilgi verdi.