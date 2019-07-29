Haberler» Güncel» Haber

AK Parti Hadim İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

AK Parti Hadim İlçe Başkanlığı 72. İlçe Danışma Meclisi toplantısını yaptı.

29.07.2019 14:16 AK Parti Hadim İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı
AK Parti Hadim İlçe Başkanlığı 72. İlçe Danışma Meclisi toplantısını yaptı.
Hadim Belediye Otelinde yapılan toplantıya, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, AK Parti İlçe Başkanı Saffet Duran, AK Parti Konya İl Başkan yardımcıları Ali Dığrak ve Lokman Özturhan, il yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda konuşan Konya Milletvekili Tahir Akyürek, ülke olarak son yıllarda çok önemli süreçlerin yaşandığını söyledi.
Tüm zorlukların üstesinden gelindiğini anlatan Akyürek, şunları kaydetti:
"Zorlukların üstesinden gelirken en büyük güvencemiz milletimiz oldu. Cumhurbaşkanımızın arkasında milletimiz büyük bir destekle durdu, yeni 5 yıllık hizmet dönemi yeni bir yükseliş döneminin kapısını açmış oldu. Bu kapsamda teşkilatımızın her kademesindeki dava arkadaşlarımıza, milletimize teşekkür etmek boynumuzun borcu. Milletimiz her zaman davamıza destek vererek bir misyona sahip çıktı. Bu misyon Türk-İslam medeniyetinin yeniden canlanması ve büyük Türkiye yürüyüşünün misyonuydu. Bu yüzden milletimize her zaman şükran borçluyuz. Önemli olan iyi niyet ve samimiyetle çalışmak. Samimiyetle çalışıldığında Allah'ın izniyle çok daha farklı hedeflere ulaşma şansımız oluyor. Samimiyeti ve ihlası asla kaybetmemeliyiz."
Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu ise belediyecilik anlayışını ilçede en güzel şekilde yaşattıklarını ifade ederek, "Devletimiz çok kritik süreçlerden geçiyor. Buna rağmen yatırımlar ve hizmet noktasında her hangi bir duraksama yok. Bizler her zaman devletimizin yanındayız." dedi.

AK Parti Hadim İlçe Başkanı Saffet Duran da toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, teşkilat çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ahmet Hadimioğlu, Saffet Duran, AK Parti, Hadim, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:32   DHA DIŞ – Ukrayna basını: Poroşenko, Türkiye'de tatilde
23:32   SPOR Rizespor'un yeni transferi Chatziisaias Balık yemek için sabırsızlanıyorum
23:30   Kızıltepe'de alacak-verecek kavgası: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı
23:30   İsveç Başbakanı Löfven'den Trump'a cevap
23:29   KİK'ten Suriye'deki Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes çağrısı
23:29   SPOR Beşiktaş'tan golsüz prova
23:25   DHA DIŞ ? Brezilya'da cezaevinde çeteler savaştı: 52 ölü