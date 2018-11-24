AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epçim

Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Hakkari
Belediye Başkan adaylarının Cünet Epçim olduğunu açıkladı.
AK Parti'nin 2019 Mahalli İdareler Seçimi aday tanıtım toplantısı İstanbul Haliç
Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 14 büyükşehir ve 26 ili kapsayan 40 seçim bölgesindeki adayların tanıtıldığı toplantıda, Hakkari Belediye Başkan adayının Vali Yardımcısı (Kayyum) Cünet Epçim olduğunu açıkladı. Erdoğan, Hakkari Milletvekili Husret Dinç
, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür
ve Cüneyt Epçim'i sahneye davet ederek ismi açıkladı. İçişleri Bakanlığı
kararıyla 11 Eylül
2016 tarihinde Hakkari Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim
, halen bu görevi yürütüyor. - HAKKARİ
Cumhurbaşkanı,Hakkari
24 Kasım 2018 Cumartesi 18:36