30 Kasım 2018, 16:14
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AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim Kimdir?

AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim Kimdir?

AK Parti'nin 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Hakkari Belediye Başkan adayı Cüneyt Epcim oldu. Peki, Hakkari Belediye Başkan adayı olan Cüneyt Epcim kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Hakkari oldu. Hakkari Belediye Başkan adayı Cüneyt Epcim oldu. Peki, AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı olan Cüneyt Epcim kimdir? Cüneyt Epcim kaç yaşındadır? Cüneyt Epcim nerelidir? Cüneyt Epcim hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

HAKKARİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN CÜNEYT EPCİM KİMDİR?

Cüneyt Epcim, 1981 yılında Amasya' da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Samsun ve Amasya'da okudu. 2002'de Uludağ Üniversitesi İkdisadi ve İdari bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. 2004 senesinde İçişleri Bakanlığı'nca açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazandı ve91. dönem Konya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Burdur - Çavdır, Afyonkarahisar Evciler ilçelerinde vekalet görevlerinde bulundu. 2005-2006 yılları arasında İngiltere Manchester Üniversitesi'nde Dil Eğitimi ve İngiliz İdari Sistemi üzerine eğitim aldı. 2015-2016 yılları arasında İngiltere Coventry Üniversitesinde MBA Internatıonal Human Resource Management programında MBA derecesi aldı. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi'nce düzenlenen 36. dönem Kamu Diplomasisi kursuna katıldı. Cüneyt Epcim, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayıdır.

CÜNEYT EPCİM'İN YER ALDIĞI GÖREVLER

  • 2007 - 2008 yıllarında Afyonkarahisar - Başmakçı Kaymakamlığı
  • 2008 - 2010 yıllarında Artvin - Ardanuç Kaymakamlığı
  • 2010 - 2014 yılları arasında Çorum - Mecitözü Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.
  • 02/09/2014 tarihli müşterek kararname ile Hakkari Vali Yardımcılığı görevine atandı.
  • 11/10/2016 tarihli İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Hakkari Belediye Başkan Vekili görevine atandı.

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30 Kasım 2018 Cuma 16:14