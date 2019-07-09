09.07.2019 19:47
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AK Parti Hakkari İl Başkanı Gür, Şemdinli'de

AK Parti Hakkari İl Başkanı Gür, Şemdinli

AK Parti Hakkari Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Şemdinli ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Hakkari Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Şemdinli ilçesini ziyaret etti.
Beraberindeki heyetle ilçeye gelen Gür, AK Parti İlçe Başkanlığında partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşların taleplerini dinleyen Gür, burada yaptığı konuşmada, Derecik Sınır Kapısının en kısa zamanda faal duruma geçeceğini söyledi.
Sınır kapısının açılmasının ilçe ekonomisine büyük katkı sunacağını vurgulayan Gür, "İlçe belediyesini burada aldık. İnşallah verdiğimiz sözleri de en kısa zamanda belediye başkanımızla yerine getireceğiz." dedi.
Gür, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı'yı da ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.
Kaynak: AA
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