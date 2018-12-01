AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç'ten Kaymakam Kendüzler'e Ziyaret

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç
ve beraberindekilerle beraber Yüksekova
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler'i makamında "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Milletvekili Dinç ve beraberindekiler, görevine yeni başlayan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler'e hayırlı olsun dileklerini iletti. Kaymakam Kendüzler ise; Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, Dinç'e teşekkür etti. - HAKKARİ
Ramazan KENDÜZLER,Husret Dinç,Milletvekili,Hakkari
01 Aralık 2018 Cumartesi 18:04